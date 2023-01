Afrique Australe: L'Angola veut élargir la coopération économique avec la Zambie

Luanda — L'Angola entend établir un véritable partenariat avec la République de Zambie pour promouvoir et élargir les liens d'amitié et de coopération économique, a déclaré mercredi à Luanda, le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

L'homme d'État angolais, qui s'exprimait à l'ouverture des pourparlers bilatéraux, tenus dans le cadre de la visite d'État du Président zambien en Angola, Hakainde Hichilema, a déclaré que le partenariat visait à promouvoir et à développer les secteurs de l'éducation, de la culture, des sciences, de l'agro-pastorale, des industries d'extraction et de transformation des matières premières, de l'énergie, ainsi que les voies routières et ferroviaires, entre les deux pays.

Selon le Président João Lourenço, malgré les accords, mémorandums et protocoles les plus variés signés jusqu'à présent entre les deux pays, " les résultats de la coopération économique et des échanges commerciaux ne sont pas encore très expressifs, étant loin de nos ambitions".

Il a préconisé, en effet, la nécessité de développer une coopération plus active pour mieux tirer parti des immenses ressources des deux pays, de la capacité et de l'équité de leurs peuples et du dynamisme de leurs gouvernants afin de changer le cadre actuel.

Il a souligné, dans ce contexte, le protocole d'accord signé entre le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement de l'Angola et celui des Infrastructures, du Logement et du Développement urbain de la Zambie, pour faciliter la construction de la route reliant les deux pays, via la frontière de Jimbe.

Pour le Chef de l'Etat angolais, une telle entente donnera une grande impulsion au développement du secteur privé, avec la massification des mouvements d'investisseurs et de touristes dans les deux sens.

Il a ajouté que, avec cela, l'intention était de placer les infrastructures du corridor de Lobito, qui comprennent le port commercial de Lobito, le terminal minier du même port et la ligne de chemin de fer de Benguela, avec la branche de Luacano, qui sera bientôt construite à Moxico, au service des économies des pays de la région, à savoir la Zambie et la République Démocratique du Congo (RDC).

Comme l'a déclaré l'homme d'État angolais, d'autres initiatives importantes pourraient stimuler la coopération bilatérale, comme c'est le cas, à l'étude, du projet d'électrification des frontières entre les deux pays, " qui contribuera à stimuler la croissance de nos zones frontalières ", ou encore, la poursuite du projet de construction du chenal navigable Rivungo/Xangongo et de ses infrastructures.

Pour João Lourenço, la visite de son homologue zambien en Angola représente une grande opportunité pour eux d'aborder la meilleure façon de stimuler, dans le sens pratique, toutes les initiatives existantes, afin que les meilleurs avantages puissent être tirés de la coopération qui peut être développée dans ces domaines, ce qui se traduira certainement par d'importants avantages réciproques.

La Zambie prône un investissement accru dans les infrastructures

À son tour, le Président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a défendu un plus grand investissement dans les infrastructures, en vue de renforcer les relations économiques avec l'Angola.

L'homme d'État zambien a déclaré qu'en plus d'excellentes relations culturelles, historiques et de solidarité, des investissements sont nécessaires pour relier les deux pays.

Il a jugé nécessaire de mieux utiliser le bassin du Haut Zambèze et les liaisons aériennes.

Le Président Hakainde Hichilema a suggéré la création de mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords entre les deux pays.

Il a exprimé une prédisposition à collaborer aux efforts du Président João Lourenço pour la paix et la stabilité dans la région.

L'Angola et la Zambie ont établi les relations par l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé en 1979.