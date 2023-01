Angola: Le pays et le Portugal soulignent le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation

Luanda — L'Angola et le Portugal ont souligné, aujourd'hui (mercredi), à Luanda, le renforcement de la coopération existante entre les deux pays dans le secteur de l'éducation et surtout dans l'engagement à former le capital humain.

Ce fait a été réitéré à la fois par le secrétaire d'État à l'Éducation, Francisco Pacheco, et par l'ambassadeur du Portugal en Angola, Francisco Duarte, lors d'une visite au complexe scolaire n° 3124 " Ambrósio Lukoki ", à Cazenga.

Le secrétaire d'État à l'Éducation, Francisco Pacheco, espère que la poursuite de la coopération entre les deux États redimensionnera les secteurs respectifs, surtout à l'heure où ils visent des approches pédagogiques, didactiques et méthodologiques ajustées à la réalité objective du contexte socio-éducatif.

L'ambassadeur Francisco Duarte a estimé que le protocole de coopération entre les ministères de l'Éducation des deux pays est "absolument exemplaire, car ce pari sur le capital le plus précieux que possède l'Angola, comme l'a dit la ministre Luísa Grilo, est un pari pour l'avenir".

Pour lui, cette coopération entre les deux ministères est une valeur sûre, puisqu'il s'agit " d'une expérience pilote dans les examens nationaux ".

"Cette année (2023) nous allons faire un progrès, car ces examens seront appliqués à un total de 40 000 étudiants, c'est donc un investissement d'avenir dans le capital humain", a-t-il souligné.

Il considère qu'il est important que les écoles, comme celle visitée, soient de véritables écoles de référence et d'exemple et permettent de pratiquer de bonnes expériences.

Mardi, une convention de coopération et de partage d'expériences a été signée, dans le cadre de la politique de mise en œuvre des examens nationaux, signée entre les Instituts nationaux d'évaluation et de développement de l'éducation (INADE) et d'Évaluation pédagogique (IAVE), avec la Direction générale de l'Éducation du Portugal.

L'accord paraphé par les représentants des deux instituts, respectivement André Diassala et Luis dos Santos, ainsi que José Pedroso, pour le Portugal, prévoit d'établir et de réglementer le partenariat d'évaluation externe entre les deux pays.

Le protocole vise également, entre autres aspects, à créer des mécanismes de coopération afin de contribuer à la création d'un système national d'évaluation externe en Angola, pour l'amélioration du système éducatif.