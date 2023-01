Congo-Kinshasa: Ce qu'il faut éviter !

A quelques jours de la venue du Pape François en République démocratique du Congo, la ville-province de Kinshasa est déjà dans la fièvre de cet évènement à la fois historique et symbolique.

Bien que les chiffres restent encore voilés, les préparatifs avancent à grands pas sur les sites sélectionnés pour les célébrations eucharistiques. L'Hôtel de ville y tient absolument et entend garder indélébiles les traces de la Papa Mobile dans la plus vaste ville du pays. Pour cette raison, le Gouverneur GentinyNgobila et son Adjoint Gérard Mulumba ont lancé, depuis lundi dernier, sur le seul boulevard Lumumba, "Coup de poing", opération sœur à Kinshasa Bopeto.

L'objectif étant de laver cette grande artère de la capitale de garages clandestins, marchés pirates, véhicules morts et de tous ses encombrements. Comme il fallait s'y attendre, la population kinoise, habituée à la débrouillardise pour survivre, accuse de nombreux dérapages : marchandises brûlées pêle-mêle, étalages détruits et consorts. Tout en reconnaissant aux autorités urbaines la prérogative d'imposer l'ordre à tout citoyen pour des raisons évidentes, il faut cependant reconnaitre que l'enjeu et l'opportunité d'une telle opération devraient reposer sur une planification en amont. Non à l'improvisation, non à la séduction, non à la précipitation.

L'Hôtel de ville doit vite se mettre à l'évidence pour comprendre que pour résoudre un tel problème à incidence social, il devrait plutôt créer des conditions qui puissent favoriser les activités commerciales à travers les marchés kinois où nombreux de ceux qui occupent aujourd'hui les emprises publiques ont abandonné tables et pavillons à cause des taxes quelquefois exorbitantes qui, dans la plupart de cas, ne servent qu'à gonfler les poches des gestionnaires de ces centres de négoce.

Point n'est besoin de rappeler encore que "Zando", fermé pour raison de réhabilitation, n'est qu'au niveau de la fondation deux ans pratiquement depuis sa démolition. Et puisqu'il faut penser à l'après Pape, la voie et la voix de la sagesse voudraient que les autorités urbaines entrevoient comment construire de nouveaux marchés, sur base d'un programme concret, le plus rapidement que cela puisse être faisable. Contrairement, "le coup de poing" sera esquivé et n'engendrera qu'un changement cosmétique.