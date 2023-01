Congo-Kinshasa: Lancé le lundi 9 janvier, Boulevard Lumumba - L'opération "Coup de Poing" poursuit son bonhomme de chemin

Comme annoncé, l'hôtel de ville de Kinshasa a lancé depuis lundi 9 janvier, l'opération "Coup de Poing" sur le long du boulevard Lumumba et ses environs.

Celle-ci consiste surtout à délocaliser les marchés pirates, les arrêts non reconnus, les véhicules mal garés et autres en vue de garantir un environnement plus sain à la population. Une initiative louée par les uns et désapprouvée par les autres. Si pour certains, Coup de Poing risque de connaitre le sort "raté" comme d'autres initiatives, à l'instar de KIN ZERO TROU, les autres par contre estiment qu'elle est une décision qui tient debout et qui mérite tout le soutien de la population elle-même.

Au marché de la Liberté comme à Pascal, les consignes étaient bel et bien respectées dès le premier jour. Pas d'attroupement des personnes pour les activités commerciales aux encablures du boulevard. Tous les vendeurs étaient dispersés et délocalisés vers de petits marchés proches. Les forces de l'ordre chargées de veiller au respect strict de cette mesure de l'autorité urbaine s'en prenaient, comme il le faut, aux récidivistes.

Coup de Poing, pour quelle finalité ?

Coup de poing, une mesure qui vient sans doute pour renforcer l'efficacité de KIN BOPETO, une campagne de lutte contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa mise en place par l'hôtel de ville est, pour certains, un coup de pétard mouillé, et finirait, Clopin-clopant, par dissiper sans résultat escompté comme "KIN ZERO TROU", l'autre astuce "ratée" de l'hôtel de ville pour enterrer tous les trous sur les routes de Kinshasa. " Les autorités de ce pays ont toujours de belles initiatives. Des idées louables mais qui peinent à réussir et à durer faute de suivi. Tout le sérieux fini depuis les premiers jours... ", a lâché un Kinois sous anonymat, approché et questionné à ce propos.

D'autres par contre pensent qu'avec cette opération, la ville de Kinshasa, particulièrement le Boulevard Lumumba et ses environs vont revêtir de la plus belle robe, et qu'il faut une implication de tous. Mais aussi, Coup de poing est, affirment quelques-uns, une décision qui du reste épargne la population qui effectuent des activités commerciales le long du boulevard, des accidents de circulation. "Nous remercions les autorités de la ville pour cette belle initiative. Cela va permettre à ce qu'il y ait moins de dégât en termes d'accident de circulation sur le boulevard. Ceux qui vendaient ne savaient pas qu'ils s'exposaient au danger... ", a indiqué un chauffeur de taxi sur place.

A rappeler que le document de l'hôtel de ville précise que l'opération "Coup de Poing" consiste à l'éradication des marchés pirates, enlèvement des épaves et véhicules mal garés, destruction des kiosques et terrasses de fortune, garages pirates, l'interpellation des vendeuses et vendeurs de l'eau conditionnée dans des sachets plastiques communément appelée eau pure, la délocalisation des parkings des véhicules et arrêts des bus, mais aussi l'évacuation des points noirs ou décharges pirates des déchets sur le long du Boulevard Lumumba.