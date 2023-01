Congo-Kinshasa: Inongo - Aimé-Pascal Mongo Lokonda obtient sa carte d'électeur

En marge de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée par la Centrale électorale, le 24 décembre 2022, le président national du Congrès National Africain pour le Réveil du Congo (CNARC), Aimé-Pascal Mongo Lokonda a, à l'issue de cette démarche, obtenu sa carte d'électeur à Inongo, le mardi 10 janvier 2023 et appelé toute la population de Maï-Ndombe à lui emboîter le pas afin de réélire le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi pour un second mandat.

Accompagné d'une foule immense des militants et cadre du CNARC, Aimé-Pascal Mongo Lokonda a saisi de nouveau cette occasion pour sensibiliser les habitants de cette partie de la RDC de se rendre aux centres d'inscriptions pour remplir leur devoir civique pour enfin espérer voter en décembre 2023.

Après l'obtention de sa carte, Me Aimé Pascal Mongo s'est confié à la presse en ces termes : " Je viens de poser un acte citoyen parce que lorsque la nation décide de pouvoir aller aux élections c'est toujours important pour tous ceux qui ont atteint l'âge de maturité qu'il puisse se procurer de leur carte d'électeur. Et moi en ma qualité de citoyen, je venais là de poser un acte citoyen. Je suis très heureux je peux dire que ma mission est accomplie je vais rentrer très comblé parce que je viens de m'acquitter d'un devoir citoyen ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, contrairement aux rumeurs qui ont circulé, a-t-il dit, " moi je n'ai fait que 3 minutes. C'est-à-dire que le travail est fait avec professionnalisme, et je suis très content. C'est depuis samedi que je me suis évertué à convaincre la population. Mon appel a trouvé un écho favorable car je me rends compte qu'il y a un engouement terrible, la preuve nous sommes là; nous avons vues qu'il y a des files d'attentes, c'est-à-dire, qu'ils ont intériorisé ce devoir " .

Signalons que l'inscription et l'enrôlement des électeurs a démarré le 24 décembre dernier pour se clôturer le 23 janvier 2023 dans la première aire opérationnelle qui comprends les 10 provinces suivantes : Equateur, Kinshasa, KongoCentral, Kwango, Kwilu, Maï-Ndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tshuapa.