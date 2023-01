Algérie: Le musée régional du Moudjahid de Biskra - Près de 3.000 pièces collectées

BISKRA — Le musée régional du Moudjahid "colonel Mohamed Chabani" de Biskra, a collecté depuis sa création à ce jour 2716 pièces historiques, dans le but de conserver et protéger le patrimoine matériel et immatériel, a indiqué mercredi, l'administration du musée.

Dans une déclaration faite à l'APS, le directeur du musée Kamel Feria a indiqué que ces pièces acquises par le département chargé de la collecte, de l'inventaire, du recouvrement, de la restauration et de la conservation, constituent un fonds important qui se rapporte à l'époque des résistances populaires, celle du mouvement national et celle de la révolution armée pour l'indépendance (1954-1962).

Le même responsable a précisé que ce fonds comprend 1520 documents écrits, dont 320 originaux et 901 photographies, 295 pièces diverses et plus de 200 toiles, cuivres et marbres consacrées au combat national.

Les pièces récupérées concernent 73 objets témoignant de la guerre de libération nationale, acquises en 2022, il s'agit de correspondances et de rapports, des listes de chouhada et de moudjahidine, des photographies de djounoud et de maquisards, ou des scènes de la vie sociale, de femmes participant au combat pour la libération, également des armes d'époque, des habillements, du matériel de tirage et d'impression.

M. Kamel Feria a souligné que les acquisitions du musée proviennent de dons privés, les donateurs sont encouragés et reçoivent des attestations honorifiques et des reçus en bonne et due forme, elles sont listées dans des fichiers numériques, pour être conservées et consultées par le public.

La direction du musée intervient périodiquement, notamment à l'occasion de commémorations, pour appeler les donateurs à enrichir le fonds du musée, en cédant toute pièce pouvant servir l'histoire de la région ou éclairer une période de l'histoire nationale, en rapport avec la région.

Le musée régional du Moudjahid "colonel Mohamed Chabani" de Biskra a été créé en 2008, il rassemble des documents historiques matériels ou immatériels, il enregistre des témoignages et publie des périodiques et des livres sur l'histoire nationale, il est ouvert au public et aux chercheurs et aident les étudiants dans leurs travaux de mémoires de fin de cycle, indique le directeur de cet établissement.