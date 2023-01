Algérie: Ghardaïa /Yennayer - Un rituel qui puise ses sources dans l'histoire séculaire de la région

GHARDAIA — La célébration de Yennayer (Nouvel an Amazigh) dans le M'Zab, puise ses sources dans l'histoire pluriséculaire de notre pays et rappelle des pratiques et une myriade de plats, de mets et senteurs, qui réconcilient l'homme à la terre.

Dans la région du M'Zab, cette fête qui est préparée, dès le début du mois de janvier, par les enfants, les femmes et les hommes, se déroule dans la singularité des traditions ancestrales de la région la nuit du 6 au 7 janvier.

Cette célébration revêt des significations majeures et obéit en l'occurrence à une tradition liée aux activités agricoles, au calendrier agraire et aux ressources essentielles à la vie paysanne et marque le début de la saison hivernale et l'année agraire dans la région au climat aride.

Pour de nombreux habitants amazighophones, la célébration du nouvel an Amazigh présage d'une nouvelle année féconde et constitue également pour la gent féminine du M'Zab, une occasion pour discuter et débattre sur la situation de la femme notamment les nouvelles mariées.

"Chaque famille offre un plat de R'fis (un plat du terroir) à une nouvelle mariée et les femmes se conseillent sur la vie du couple, des enfants et s'enquièrent des veuves et des divorcées dans un climat de solidarité et de piété, a signalé Hadj Mahfoud commerçant à Ghardaia.

Ces rituels qui tirent leur résilience historique de l'attachement des habitants du M'Zab à leur culture ancestrale et consolident la cohésion sociale, la solidarité, varient entre le désir de s'attirer la bénédiction et s'assurer une année faste et d'éloigner le mauvais sort.

Loin d'être un vestige évanescent de l'histoire, Yennayer s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la culture, du patrimoine, des valeurs et des traditions amazighes, qui font partie intégrante de la culture nationale dans toute sa diversité et son pluralisme.

La célébration du Nouvel An amazigh permet de mettre en valeur la richesse de l'identité nationale avec ses trois composantes affluentes (amazighité, Islamité et arabité), symbole de la diversité culturelle et du multilinguisme, en tant que facteur d'unité nationale et de cohésion sociale, sachant que cette célébration avec ses pratiques et ses rituels diffère d'une région à l'autre. l'Algérie une et indivisible

Forte de son unité et fertile dans sa diversité, l'Algérie célèbre les festivités officielles de Yennayer 2973/2023 à Ghardaia avec la participation de nombreuses personnalités, sous le thème "l'Algérie une et indivisible".

Dans ce contexte un programme riche et varié concocté par le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) en collaboration avec la wilaya de Ghardaia pour faire de ce nouvel an, Yennayer, un symbole d'unicité de la société algérienne.

Au programme de cet évènement éclectique d'envergure, plusieurs activités ont été concoctées avec la participation d'une brochette d'associations culturelles et artistes locaux ainsi que la chambre nationale de l'artisanat et des métiers, une occasion de mettre en valeur l'important potentiel de la région dans les domaines de l'art culinaire, de l'artisanat, de la littérature amazighe et de promouvoir le tourisme.

Au menu de cette manifestation figure également un "mini salon" du livre d'expression amazighe et un colloque sur le thème "l'expression amazighe dans les manuscrits", ainsi qu'une série d'ateliers et tables rondes avec la participation d'un panel de professeurs et spécialistes de Tamazight.

Ce programme mis sur pied par le HCA pour la promotion et la valorisation du patrimoine civilisationnel national, se fixe pour mission de contribuer à promouvoir et encourager la créativité artistique et culturelle amazighe, et à offrir l'opportunité aux jeunes de mettre en avant leur talent, tout en consolidant leur contribution aux efforts de développement culturel.

Des écoliers des régions de Bousemghoun (El-Bayadh) et de Tachta (Ain Defla), seront les hôtes de la région touristique de Ghardaïa pour découvrir les richesses culturelles et singulières de cette région.

Au terme de ces festivités, une cérémonie de décernement du Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes dans sa 3e édition sera organisée jeudi soir, indique-t-on.

Institué en 2020, ce prix a pour objectif d'encourager la recherche et la créativité en vue d'une meilleure production en langue et culture amazighes et de valoriser des réalisations scientifiques, recherches et littéraires dans toutes les variantes linguistiques utilisées en Algérie.