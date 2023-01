Algérie: Réunion du Gouvernement - Un programme d'activités riche et varié prévu pour le Ramadhan

ALGER — Le Gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a entendu une communication conjointe sur le programme des activités religieuses, culturelles et médiatiques prévues pour le mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Selon la communication conjointe des ministres en charge des affaires religieuses, de la culture, et de la communication, "un programme riche et varié a été élaboré en coordination avec les différents secteurs et départements concernés, portant notamment sur des activités religieuses, scientifiques, culturelles, éducatives et de solidarité".

"Les actions tracées dans le cadre de ce programme, seront réalisées au niveau de tout le territoire national et, également, en direction de notre communauté nationale établie à l'étranger, et ce, notamment à travers les différentes chaines de télévision et de radio nationales et locales, ainsi qu'à travers les réseaux sociaux", ajoute le communiqué.