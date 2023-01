Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha effectue une visite de travail et d'inspection en 6e Région militaire

ALGER — Le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a effectué mercredi une visite de travail et d'inspection en 6e Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des visites régulières aux différentes régions militaires, "intervient dans le cadre du suivi, par le Haut Commandement de l'ANP, du niveau de disponibilité opérationnelle des unités implantées au niveau de cette importante région, ainsi que des conditions de travail et de vie des personnels déployés à l'extrême sud de nos frontières", explique le communiqué.

Selon la même source, "après la cérémonie d'accueil, accompagné du Général-Major Mohammed Adjroud, Commandant de la 6e Région militaire, Monsieur le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid +Hibaoui El-Wafi+ dont le siège du Commandement porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada".

Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 6e Région militaire, Monsieur le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation, dans laquelle il a rappelé "l'importance capitale que revêt cette Région militaire, au regard de sa position stratégique hautement sensible".

A ce titre, "il a salué les résultats remarquables enregistrés au niveau de cette Région et au niveau de l'ensemble des autres Régions militaires, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes, ce qui a permis de lutter rigoureusement contre ces dangereux fléaux", souligne le communiqué.

A cette occasion, Monsieur le Général d'Armée a donné des instructions et des orientations portant, dans l'ensemble, sur "l'impératif de faire preuve davantage de vigilance et de redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif majeur fixé par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, qui consiste à pérenniser la sécurité et la stabilité dans l'ensemble du territoire national et à permettre à notre peuple de vivre dans la sérénité et la quiétude".

A l'issue, "Monsieur le Général d'Armée a effectué une visite au siège du Comité d'Etat-major opérationnel Conjoint (CEMOC), un mécanisme dédié à l'échange de renseignements et la coordination des actions de part et d'autre des frontières, entre l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger", ajoute la même source.

Par ailleurs, "Monsieur le Général d'Armée s'est rendu au nouvel Hôpital militaire régional universitaire, où il a visité les différents services de cette importante infrastructure qui est à même d'assurer la meilleure prise en charge des personnels militaires exerçant au niveau de cette Région militaire", conclut le communiqué.