Algérie: Nouvel an amazigh - Diverses activités culturelles dans les wilayas du Sud

OUARGLA — Diverses activités culturelles et liées au patrimoine ont marqué, mercredi, la célébration du nouvel an amazigh (Yennayer 2973) dans les wilayas du Sud.

La maison de la culture Moufdi-Zakaria à Ouargla, abrite plusieurs activités, dont des expositions de l'artisanat traditionnel, de livres amazigh, de l'art du manuscrit, en plus de rencontres culturelles, d'exhibitions folkloriques et de concours d'art culinaire traditionnel, afin de mettre en avant l'importance du riche patrimoine culturel de la région, a indiqué le directeur de cet établissement culturel, Saïd Ouahbi Madani.

Une exposition a été mise sur pied au niveau de la chambre locale d'artisanat et des métiers (CAM), sur la vannerie, la broderie, la couture et les gâteux traditionnels, et ce, avec la participation de plus de 20 artisans.

De leur côté, des associations au vieux ksar d'Ouargla, ont organisé, sous le slogan "nos traditions... authenticité, identité et patrimoine", des concours sur la langue amazigh, de costume traditionnel et d'art culinaire.

Dans la wilaya d'Illizi, à l'extrême sud-est du pays, la maison de la culture, Othmane Bali, a établi un riche programme comprenant une série d'activités culturelles, artistiques ayant trait au patrimoine culturel de la région en lien avec le nouvel an amazigh.

Parmi ces activités, menées en collaboration avec des associations locales, figurent des expositions des produits de l'artisanat traditionnel, concours d'art culinaire, spectacles folkloriques, ainsi que des soirées de poésie et artistiques, mettant en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel amazigh de la région, a fait savoir le directeur du secteur de la culture et des arts, Hassan Bahidi.

Cet évènement offre l'opportunité de valoriser, préserver le patrimoine amazigh et le transmettre aux futures générations, a-t-il poursuivi.

La même ambiance règne également au niveau de la wilaya de Djanet à travers un ensemble d'activités, notamment des spectacles folkloriques et des expositions de l'artisanat. En outre, le public sera au rendez-vous avec un concert artistique de la musique targui.

La célébration du nouvel an amazigh a été ainsi marquée par plusieurs activités culturelles dans la wilaya de Touggourt, notamment dans la commune de Blidet Amor (daïra de Témacine). Il s'agit, entre autres, de représentations théâtrales, d'exhibitions folkloriques et rencontres animées par des universitaires, et ce, pour mettre en exergue les dimensions culturelles, sociales et civilisationnelles de Yennayer, selon le directeur du secteur, Salah Bouzid.

Des festivités similaires marquant la célébration du nouvel an amazigh se poursuivront deux jours durant (11-12 janvier), dans la commune de Tit de la wilaya d' Adrar.