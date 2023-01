Algérie: CHAN-2022 - La Gendarmerie met en place un plan sécuritaire préventif

ALGER — Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place, dans le cadre de la 7e édition des compétitions du championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN 2022) qu'abritera l'Algérie, un plan sécuritaire préventif axé sur une couverture sécuritaire et une surveillance de terrain efficaces, a indiqué mercredi un communiqué de ces services.

En vue d'assurer que cet évènement sportif continental, dont l'ouverture est prévue pour vendredi, se tienne dans "la sérénité et la sécurité", le Commandement de la GN a mis en place "un plan sécuritaire préventif" axé sur "une couverture sécuritaire et une surveillance de terrain efficaces de tous les hôtels devant héberger les participants, les espaces d'entrainement, mais aussi la tenue des compétitions dans les wilayas concernées par cet évènement et celles limitrophes".

Il sera également procédé à "la sécurisation du réseau des transports notamment les axes routiers que les sélections participantes et leurs délégations emprunteront", en plus de "garantir leur protection et accompagnement lors des différents déplacements, en coordination avec les services de la Sûreté nationale".

"Les déplacements des arbitres, des membres de la Confédération africaine de football (CAF) et des supporteurs algériens et étrangers seront aussi sécurisés, depuis et vers les wilayas concernées par ces compétitions sportives, à travers le réseau routier et les voies ferrées", selon la même source.

Cette opération se fera avec "les compositions fixes et mobiles, en sus des équipes cynotechniques des différentes spécialités, tout en assurant une couverture aérienne avec les moyens et le matériel adéquats".

Cette instance a, dans le même contexte, souligné que la réunion des conditions idoines, la garantie du bon déroulement des activités du CHAN dans un climat de sérénité et de sécurité ainsi que sa réussite, représentaient "un moyen de mettre en exergue la place de l'Algérie sur les plans africain et international".

"Dans le cadre de l'action de proximité, visant à proposer un service public qualitatif, le Commandement de la GN a mis à la disposition des citoyens le numéro vert (10.55) pour tout appel de secours ou intervention, ainsi que son site et sa page Facebook "TARIKI", outre le site pré-plaintes, d'information et de signalement à distance www.ppgn.mdn.dz", lit-on dans le communiqué.

A noter que la 7e édition des compétitions du championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN 2022) se déroulera du 13 janvier au 4 février et connaitra la participation de 18 sélections réparties sur cinq groupes, et ce, dans des stades au niveau des wilayas d'Alger, d'Annaba, de Constantine et d'Oran.