Cote d'Ivoire: CHU de Treichville - 20 chefs de service formés sur l'approche de la gestion participative

Ils étaient au Labo. A l'initiative du Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville M. YAO Étienne , 20 chefs de services ont reçu le 10 Janvier une formation sur l'approche de la gestion participative, à la salle de conférence du centre.

Cette formation visait à leur permettre d'avoir une bonne capacité manageriale de leurs différents services et d' impacter positivement le bon fonctionnement du CHU de Treichville.

Elle s'est déroulée autour du thème "coaching et rôle des chefs de services du CHU de Treichville : cas du CHU de Treichville".

Le formateur Samassi Mamadou, directeur général de Virus management et par ailleurs DAF de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a expliqué aux auditeurs qu' au delà des sciences et des pratiques acquises depuis longtemps , il est extrêmement important que ces leaders, ces managers et chefs de service de nos différents centres hospitaliers universitaires puissent implémenter des outils de pilotage notamment des concepts et notions de management qui vont leur permettre de booster les services auxquels ils sont affectés".

" ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'ils ont besoin de ses notions pour conduire convenablement leur activité , coacher leurs collaborateurs et aussi mettre en œuvre les missions de l'état de Côte d'Ivoire. Il faut transformer les hiérarchies pyramidales et bureaucratiques en un système fluide, efficace, poly-cellulaires. Adapter un management aux préoccupations et à l'écosystème pour avoir de bons résultats " a mentionné M. Samassi.

Au terme de la formation, les différents chefs de service ont salué le formateur pour l'initiative.

"Ce fût une formation très fructueuse et de haut niveau , elle nous a permis de comprendre ce que nous devons faire entant que leader parce qu'en réalité les chefs de service n'ont pas reçu de formation en la matière et ils arrivent dans un milieu qui va au-delà de la science médicale. Aujourd'hui nous avons retenu que pour une meilleure réussite , il faut connaître " la science et l'art", a indiqué Cissé Lassina, chef de services de la pédiatrice médicale.

"Nous devons tous être engagés dans le développement, dans l'explosion de nos différents services , dans l'amélioration de la qualité des prestations dans nos différents services", a indiqué pour sa part, le Prof Kassaneni Jean Marie ,chef de service des urgences de chirurgie

Pour lui, le service est l'affaire de tous. Et cette capacité de cohésion, de rassemblement , de créativité, d innovation, d'organisation de tous et de gouvernance collégiale permettra j'en suis persuadé aux services d'avancer" a-t'il souligné

Il faut rappeler que le 27 novembre 2022 , les leaders de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ont reçu également cette formation de la part de M Samassi.

