Cameroun: Exclusif - L'Anor autorise la commercialisation de la sardine " Papa Nono " sur le marché

La sardine " Papa Nono "avait été retiré sur le marché camerounais. L'annonce de reprise est faite par le Cocbagec, le 12 janvier courant au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé.

Le collectif des commerçants de boissons et agroalimentaires de Guinée équatoriale -Gabon-Cameroun (Cocbagec), a affronté la presse nationale et internationale ce 12 janvier. Il a été question d'annoncer aux journalistes que la commercialisation de la marque de sardine " Papa Nono " reprend du service.

D'entrée de jeu, le modérateur, le journaliste Lindovic Djio a donné la parole au chargé de la communication du collectif, Isaac Mora. Il a planté le décor déclinant le communiqué du collectif relatif à la reprise des activités de commercialisation de cette sardine. " L'opinion nationale est informée que la sardine de marque " Papa Nono" est de retour sur le marché national camerounais ", declare-t-il. Il renseigne que la direction générale de l'ANOR a délivré à titre exceptionnel au COCBAGEC, une dérogation au PECAE (Programme d'Évaluation de la Conformité avant Embarquement des marchandises importées en République du Cameroun). Il ajoute que " c'est à la suite des conclusions satisfaisantes selon les critères microbiologiques et paramètres analysés qui ont sanctionné les analyses effectuées par les laboratoires du Centre pasteur du Cameroun, sur les lots 144 et 145 de nos produits importés ". L'interlocuteur déclare plus loin que lesdites analyses ont été demandées par la Fondation camerounaise des consommateurs (FOCACO), fin septembre 2022, en rapport avec la loi N°2011/012/ du 6 mai 2011 portant Protection du consommateur au Cameroun.

" COCBAGEC se réjouit de ce dénouement heureux et réaffirme son engagement à mener ses activités dans le strict respect de la règlementation en vigueur. En se mettant aux côtés de l'ANOR pour mieux servir ses nombreux clients, COCBAGEC rassure son aimable clientèle de son indéfectible attachement aux valeurs de qualité, de fidélité vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires ", conclut-il son speech tout en souriant.

Le Cocbagec a rencontré la presse ce jeudi à Yaoundé. De gauche à droite : Lindovic Djio, Isaac Mora et Loveline Asa'a

La présidente du collectif, Loveline Asa'a, est entrée en scène pour répondre aux questions des journalistes. Elle a surtout rappelé que la marque a plié sans rompre. Les ménages faisaient face à une situation de quasi monopole. Dans les faits, une marque a occupé seule le terrain pendant plus de trois mois au cours laquelle la marque Papa Nono était sommée par l'Agence des normes et qualité d'arrêter d'importer cette sardine. Les accusations de l'Anor portaient sur l'absence du certificat de conformité; sur le fait de la contrebande et d'une odeur prétendue par des consommateurs. La présidente explique que des analyses faites au Centre pasteur de Yaoundé sont venues lisser tous les soupçons de mauvaises qualités du produit, tout en rassurant les consommateurs qu'il est indiqué à la consommation et ne devrait en aucun cas nuire à la santé des populations. En attendant le certificat de conformité qui arrive dans les prochains jours, le collectif indique qu'il faut aussi élaguer l'accusation de contrebande. Le produit transitant par le Gabon, un service de douane camerounaise entre en jeu avant l'entrée du produit au Cameroun.

Pour reprendre sa part de marché, Loveline Asa'a rappelle en se réjouissant que la sardine Papa Nono a un secret. Il s'agit d'avoir 4 sardines dans une boîte, ce qui permettrait selon elle aux exploitants de cafetariat de faire de bonnes affaires. Elle a également déclaré que tout le triangle national sera servi. " Tout ce mauvais vent est désormais derrière nous ", conclut-elle.