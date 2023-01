Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - Les Etats-Unis et l'Inde informés de la décennie mondiale de l'afforestation

L'ambassadeur des États Unis au Congo, Eugene Young, et le chargé d'affaires à l'ambassade de l'Inde, Narayanaswamy Venkataraman, ont été informés, le 10 janvier, de la tenue en juin prochain à Brazzaville d'une rencontre sur le lancement du sommet des trois plus grands bassins mondiaux et de la décennie mondiale de l'afforestation.

Les deux diplomates ont été briefés par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, sur la préparation et les modalités du déroulement du sommet qui réunira les acteurs des trois grands bassins forestiers de la planète: le Bassin du Congo, l'Amazonie et celui du Bornéo Mékong.

Arlette Soudan Nonault, également coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, a indiqué que l'initiative sera lancée à Brazzaville en juin prochain, lors d'un sommet.

" Nous avons discuté sur le déroulement du sommet qui a réuni les dirigeants africains avec notre président. Nous avons surtout évoqué le point le plus important pour nos deux pays, à savoir la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement ", a indiqué Eugene Young. Selon lui, le président Denis Sassou N'Guesso joue un rôle indéniable dans la préservation de la biodiversité et la protection de l'environnement au niveau international.

Rappelons qu' à la COP27, le président Denis Sassou N'Guesso, en sa qualité de président de la Commission climat du Bassin du Congo, lançait un appel à l'instauration d'une décennie mondiale de l'afforestation. Une solution congolaise proposée à l'ensemble du monde dans la lutte contre le changement climatique. Le chef de l'Etat a réitéré cet appel au corps diplomatique, le 5 janvier dernier, lors de l'échange de voeux de Nouvel An.