Congo-Brazzaville: Judo - Des nouvelles orientations données aux membres de la commission nationale des arbitres

Les membres du bureau exécutif de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) ont échangé avec ceux de la commission arbitrale de cette fédération.

Au cours de la rencontre, tout a été dit et le bureau exécutif a dévoilé les nouvelles orientations pour cette année. " Nouvelle année, nouvelle dynamique et nouveau rythme de travail. Ces moments d'échange sur l'avenir de notre noble sport seront fréquents. Nous devrons, pour cette nouvelle année, redoubler d'efforts afin de non seulement garder la dynamique mais aussi faire mieux ", a lancé Me Francis Nel Ata, président de la fécoju-Da.

Il a également signalé qu'il y a des nouvelles opportunités, notamment des formations qui seront organisées dans les prochains jours. Me Ata a, par ailleurs, signifié que cette année sera consacrée à la formation et l'évaluation des acteurs du judo au Congo.

L'arbitre est le pilier du déroulement d'un combat et il est au cœur du développement du judo. Les participants à cette rencontre, venus de quelques ligues, ont fait des propositions pour la poursuite et la réalisation du projet fédéral. Pour conclure, le président de la fédération a souhaité que 2023 soit une année de bonne collaboration avec tous les partenaires et de la bonne gouvernance.