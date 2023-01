Congo-Kinshasa: Nyirangongo - Le HCR transfert plus de 15 000 déplacés au site aménagé à Bushagara

Le HCR a entamé, mardi 10 janvier, le transfert de plus de 15 000 déplacés des sites de Kanyaruchinya, Munigi, Buhombo et Kibati à celui de Bushagara, territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu).

Le chef de la sous délégation du HCR à Goma a indiqué que cette opération vers ce site aménagé par le HCR va s'étendre jusqu'au 21 janvier courant.

Il concerne principalement les personnes déplacées les plus vulnérables notamment les familles avec des bébés, les femmes enceintes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées et les enfants non accompagnés.

Le site de Bushagara permet de désengorger les écoles et les sites spontanés le long de la route où les familles sont exposées à plusieurs risques dont des accidents et des conditions de vie déplorables.

Plus de 70 policiers formés par le HCR sont commis pour la sécurisation de ce site, où. 2000 abris sont déjà construits sur les 3 mille prévus et un réservoir d'eau de plus de 70 m3.

Là, le HCR également installé plusieurs centaines de latrines et cuisines mises à la disposition des déplacés dans ce site qui va héberger environ 15 000 personnes.

Le HCR contribue avec d'autres acteurs humanitaires à la construction et à l'aménagement du site de Bushagara.

Vaste de 33 hectares, ce site est mis à la disposition par les autorités administratives et coutumières locales.

Le gouvernement provincial salue l'action de ses partenaires internationaux dont le HCR pour la construction de ce site.

Il invite la population à respecter les règles d'hygiène afin de lutter contre l'épidémie de choléra dans ce nouveau site.

Pour plus de durabilité, le HCR appelle d'urgence les belligérants à cesser les hostilités et à ramener la paix dans les zones de conflit", a conclu Abdoulaye Barry, chef de la sous-délégation du HCR à Goma.

Les statistiques d'OCHA estiment à 521000, le nombre de déplacés internes dispersés au Nord-Kivu dont 233 000 dans les sites spontanés du territoire de Nyiragongo.