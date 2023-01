Congo-Kinshasa: En réaction aux propos d'Emmanuel Shadary, Steve Mbikayi - " le PPRD n'a pas la capacité de mobiliser la population à boycotter le processus électoral "

Steve Mbikayi, président du parti travaillistes (PT) a réagi mardi 10 Janvier 2023, sur la récente décision du PPRD de Joseph Kabila, à travers son secrétaire permanent, RamazaniShadary de rejeter le processus électoral déjà en cours, et d'exiger la recomposition du bureau de la centrale électorale dirigé par Denis Kadima, des juges de la Cour constitutionnelle etc.

En effet, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), pense que le PPRD n'a pas la capacité de mobiliser la masse, et que s'il il osait, leurs militants vont le désobéir. " Le PPRD peut ou ne pas refuser, ça ne va pas influencer l'élection de Félix Tshisekedi, Ils seront désobéis même par leurs militants. Le PPRD n'est pas en mesure de mobiliser la masse.

Je leur donne un conseil gratuit de renoncer à cela parce qu'ils n'en ont ni les moyens ni la capacité au risque de disparaître car leur décision va passer inaperçu au sein de l'opinion. Nous, à l'opposition à l'époque nous voulions une CENI consensuelle mais le PPRD avec sa majorité n'a pas voulu et cela n'a pas empêché la tenue des élections de 2006 et 2011. Ngoyi Mulunda et Malumalu ont été traités comme des conseillers à la présidence mais les élections ont eu lieu", a réagi Steve Mbikayi.

Rappelons qu'à l'issue d'une réunion tenue le 5 janvier dernier, Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, s'est dit non concerné par l'opération d'identification et d'enrôlement en cours en vue des élections de 2023. La famille politique de Joseph Kabila dit également ne pas reconnaître l'actuelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadima et appelle à la mise en place d'une nouvelle CENI pour garantir les chances égales entre les différentes parties prenantes au processus électoral.