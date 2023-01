Congo-Kinshasa: Nouvelles infrastructures, réformes et innovations en vue, ESU - Muyaya et Muhindo dévoilent une série d'actions chirurgicales

Innovations de grande ampleur en vue. Réformes à impact visible en cours d'exécution. Le Gouvernement de la République, dirigé par le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, place le secteur de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) parmi ses priorités.

Ce, comme le veut le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au redressement et à la redynamisation de ce vaste secteur durant son passage à la tête du pays.

Une volonté qui prend chair par la construction couplée à la réhabilitation, pour une première phase, d'une série d'établissements à travers l'étendue du territoire national. Il s'agit de l'Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics (INBTP), l'Université Pédagogique Nationale, l'Université Officielle de Mbuji-Mayi, l'Université Officielle de Kananga et l'Université Officielle de Bunia.

D'après le Ministre de tutelle, Muhindo Nzangi, qui intervenait hier aux côtés de Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, au cours d'un briefing tenu en direct sur les antennes de la Télévision nationale, toutes ces infrastructures seront prêtes dans, au minimum, les 12 prochains mois et vont permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants dans des auditoires. Pour la deuxième phase, le Ministre Muhindo Nzangi a énuméré 5 établissements sélectionnés, à savoir : l'Université de Goma, l'Université de Lubumbashi, l'Université de Kikwit, l'Université de Mbandaka et l'Institut supérieur de commerce de Matadi.

"Depuis la fin de l'indépendance, l'Etat congolais n'a pas songé à l'avenir de ses enfants en construisant de nouvelles universités. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes 100 millions d'habitants, nous avons besoin des infrastructures. Grâce au Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé qu'on mette en place un vaste programme de construction des universités ", a révélé le Ministre de l'ESU, précisant que sur le chantier de l'Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics (INBTP), les travaux évoluent sans encombre et que les nouveaux bâtiments seront livrés début 2024.

Concernant l'UPN, le plus vaste chantier de la première phase, le projet prévoit la construction d'un imposant bâtiment de 24 auditoires avec une capacité d'accueil, pour chacun, de 400 étudiants. " Une infrastructure universitaire est appelée à recevoir beaucoup de gens au même moment", a-t-il expliqué. Toujours dans son intervention, il est revenu sur quelques innovations d'ampleur qui seront d'application au cours de cette nouvelle année académique 2022-2023, lancée depuis le 5 janvier dernier. Il a indiqué, sous cet angle, qu'au cours de cette année, les étudiants seront soumis à la préparation à la formation militaire. Objectif, développer la discipline en milieux estudiantins et attiser la flamme du patriotisme dans le chef des étudiants qui apprendront des enjeux liés à la sécurité du pays.

"Nous avons clôturé l'année académique 2021-2022. Depuis le 05, nous avons ouvert l'année académique 2022-2023 avec la publication de l'instruction académique de l'année qui a des innovations parce que nous sommes à la deuxième année de la grande réforme sur le LMD. Les gens croyaient que c'était une réforme inenvisageable pour la République démocratique du Congo...

Je voudrais aussi mettre à la disposition de la presse qu'au niveau du Ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, nous avons désormais un très grand portail qui s'appelle Bibliothèque et nous avons, dans le cadre de la connectivité, mis à la disposition des étudiants de grandes bibliothèques du monde. Aujourd'hui, les étudiants, à travers les cartes sims et téléphones que nous avons mis à leur disposition, ils peuvent accéder, consulter et télécharger des livres de leurs domaines, et cela, gratuitement. Ça permet un accompagnement à ce système du LMD qui a des exigences en termes d'accès aux ressources pédagogiques libres ", a-t-il insisté.

Pour Patrick Muyaya Katembwe ce tableau présenté sur le secteur de l'ESU prouve combien le Président de la République, Félix Tshisekedi, et le Gouvernement Sama tiennent à marquer l'histoire de leurs empreintes indélébiles. Car, a-t-il indiqué, "pour la première fois depuis l'indépendance, un Gouvernement de la République construit des universités modernes à travers le pays".