Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs, MCSD-Kongo Central - Roger Muaka mobilise pour la réélection de Félix Tshisekedi

Du 3 au 9 janvier 2023, dans le cadre de ses vacances parlementaires dans le Kongo Central, précisément à Matadi, Loango, Tshela et Tsanga Nord, son village natal, le très respectueux Roger Muaka Muaka, Sénateur et Président national du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), membre de l'Union Sacrée de la Nation USN, a tenu en haleine la population du terroir grâce à un message de cohésion et d'amour envers la patrie.

Mais surtout, il a convié sa base de partout où il a foulé ses pieds, d'adhérer à la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en se faisant enrôler massivement pour être en mesure d'exercer chacun son droit civique en tant qu'électeur aux élections de décembre 2023. Ce qui permettra au Chef de l'Etat de rempiler afin qu'il puisse parachever son plan de reconstruction du pays.

A en croire Roger Muaka, c'est sous Fatshi que le Kongo Central est sur la voie de sortir de l'ornière. Car, déclare-t-il, le président Félix a déjà fait autant des déplacements dans le Kongo Central qu'il n'en a effectué dans sa province natale, le Kasaï-Oriental.

Et c'est par lui-même que le Gouverneur du Kongo Central, Dr. Guy Bandu, a été rassuré de la rétrocession de la redevance pétrolière à payer désormais chaque mois. Tous les arriérés d'impaiement seront également relevés et épongés.

Chose qui n'a plus existé depuis l'époque coloniale. Avec cette manne pétrolière, les Ne Kongo pourront, enfin, espérer au décollage du développement de la province.

Des accolades avec Dr. Guy Bandu

Le voyage du président national du MCSD, c'est aussi la rencontre avec le Chef de l'Exécutif provincial du Kongo Central, Dr. Guy Bandu Ndungidi à qui l'élu des élus est allé présenter les difficultés rencontrées lors de son périple à la rencontre avec sa base. Soit un constat malheureux qui dénote une destruction accrue sur les plans des infrastructures, sanitaires et humanitaires avec les inondations à Tshela et à Lukula ayant causé plusieurs dégâts et de sans-abris.

Tshela est également buté à un problème d'eau et d'électricité.

Très réceptif aux cris de lamentation de la population, portés par le Sénateur Roger Muaka, le Gouverneur Guy Bandu prend à bras le corps toutes ces doléances. D'ores et déjà, une équipe ad hoc doit se rendre à Tshela pour évaluer les dégâts et apporter les premières interventions. Quant aux autres aspects des routes, il entend soumettre la question au gouvernement provincial et instruit le ministère du Développement rural de chercher des solutions idoines quant à ce. Pour des questions qui relèvent du gouvernement central, il promet de saisir l'exécutif national.

Contre toute attente, Roger Muaka a une grande vision pour le Congo, un pays qu'il veut voir transformé sur tous les plans et dans tous les domaines avec en prime, une explosion du progrès.

Le rêve qu'il caresse depuis des années et qu'il partage avec ses compatriotes, c'est de restaurer le Congolais dans sa dignité et de lui faire recouvrer sa crédibilité.