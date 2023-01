Congo-Kinshasa: Affaire "convocation de Peter Tiani ", CSAC-UNPC - Bataille d'interprétation des textes déclenchée

La récente invitation du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) à l'endroit du journaliste Peter Tiani est une bourde ne répondant à aucune disposition des textes qui régissent cette institution d'appui à la démocratie, fait savoir la Commission de Discipline et d'Ethique Professionnelle de l'UNPC.

Dans une correspondance adressée au Président du CSAC, la Commission de Discipline et d'Ethique Professionnelle de l'UNPC qui se dit être étonnée de cette invitation, signifie à Christian Bosembe, numéro un du CSAC, qu'il serait aux antipodes des attributions qui lui ont été confiées.

"Monsieur le Président, la commission de discipline et d'éthique professionnelle est étonnée de constater comme tout le monde votre invitation lancée à charge du confrère Peter Tiani suite à la plainte du député National Lambert Mende Omalanga après sa sortie médiatique sur les antennes de télé 50", lit-on dans ce document. Et de renchérir : "Ainsi, tenant compte de l'esprit à privilégier le respect des textes légaux et réglementaires, ainsi que de la ratio legis à y dégager, nous nous faisons le devoir de rappeler à votre institution qu'à la lumière des missions dévolues au CSAC, comme constatées et cristallisées dans l'exposé de motif, les articles 68 et 74 de la loi organique numéro 11/001 du 10 Janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du CSAC, il a été reconnu les missions suivantes ; la régulation des organes des presses, la régulation du contenu médiatique et non les professionnels de ce secteur".

L'UNPC qui y voit une subordination des fonctions, appelle le président du CSAC à ne pas s'accrocher sur incise "sauf en cas des faits infractionnels en ce que, la section 2 de la loi précitée fixe à l'article 74 de la même loi ne donne au CSAC que la possibilité de saisir les instances judiciaires compétentes ", précise la correspondance.

Cependant, l'UNPC invite Christian Bosembe à ne pas s'interférer aux attributions qui sont les siennes en rapport avec l'autorégulation.

Il sied de rappeler que le député national Lambert Mende a déposé une plainte auprès du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, contre Peter Tiani, journaliste promoteur de Perfect télévision pour propos discourtois, désobligeants et injurieux, tenus lors de son passage sur les antennes de télé 50.

Peter Tiani a traité l'ancien ministre de la communication et médias de "délinquant politique, croc mort ayant le sang des congolais sur ses mains".