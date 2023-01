Madagascar: Tennis / USTA Tournament - Sampras Rakotondrainibe en démonstration aux USA

Le tennisman malgache Sampras Rakotondrainibe commence à trouver ses marques aux Etats-Unis. La star montante du tennis malgache entame une belle saison 2023 avec le trophée du tournoi " USTA Tournament " L5 U18 en double et vice-champion du même tournoi en simple.

Une belle entame de la saison pour Sampras Rakotondrainibe. Le jeune malgache vient d'ajouter des étoiles à son palmarès ce week-end, à l'occasion du tournoi USTA L5 U18 junior en Floride. A l'issue d'un tournoi très intense de trois jours d'affilée, la star montante du tennis malgache perce sur la terre battue aux Etats-Unis. Il est sacré vice-champion en simple tandis qu'avec son coéquipier Gurgenidze Michael, le duo s'est hissé sur la plus haute marche du podium en double.

En effet, face à la paire Ryerson Tristan, 10e du classement universel de tennis (10UTR) et Martins Tomas (9UTR), le tandem Sampras Rakotondrainibe et Gurgenidze Michael a d'abord pris le dessus facilement ce dimanche. Sampras Rakotondrainibe était en lice ce lundi pour l'épreuve individuelle de ce même tournoi durant laquelle il a décroché le titre de vice-champion. Si le jeune prodige malgache a toujours remporté ses matches en deux sets, au final il s'est incliné face à Jack Ling en trois sets très serrés et très intenses au tie-break du troisième set 4/6, 7/6 (5), 14/16.

Après ce duel acharné, Sampras Rakotondrainibe a livré ses impressions. " Jack Ling a bien fait ses décalages coup droit gauche et droite pour gagner des points. Et, moi j'ai varié un peu sur son coup droit pour le surprendre. Tous les deux, nous étions très patients sur chaque point surtout en attaque car on était tous les deux forts en défense ", a-t-il indiqué. " J'aurais dû prendre plus de risques ", a-t-il ajouté avec un peu de regret. Quoiqu'il en soit, ces deux victoires sont de bons résultats pour son moral avant d'attaquer le circuit universitaire Spring 2023. Sampras Rakotondrainibe, l'espoir du tennis malgache, suit actuellement des études en Administration et Gestion d'Entreprise à l'Université de Fordham, New York. Une université figurant parmi les mieux classées des Etats-Unis.