Madagascar: Football / CHAN - Arrivée des Barea à Constantine

La délégation malgache participante au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), Algérie 2022 a débarqué hier en fin de soirée à Constantine Algérie.

Après un séjour de neuf jours à Tabarka, Tunisie, les joueurs et le staff technique ont regagné leur camp pour les éliminatoires du groupe C au CHAN aux côtés du Ghana, du Maroc et du Soudan. La fédération a décidé de garder les 23 joueurs qui ont participé à la préparation en Tunisie pour disputer la phase finale de la compétition. Les joueurs débutent leur séance d'entraînement officiel ce jour à Constantine. Selon les informations du staff technique, tous les joueurs sont en forme et se portent tous bien à quatre jours du premier match contre les Blacks Stars du Ghana.

La délégation en provenance de Madagascar conduite par le président de la fédération malgache de football par intérim, Victorien Andrianony, et du ministère de la Jeunesse et des Sports, a été accueillie par Jeannie Rafalimanana, chargée d'affaires près l'ambassade de Madagascar à Alger à l'aéroport, Houari Boumediene, Alger. Le président de la fédération malgache de football par intérim, Victorien Andrianony participe ce jour à la réunion dirigée par le président de la Confédération Africaine de Football, Dr Motsepe en prélude de l'ouverture du CHAN dans la capitale algérienne. L'Etat a beaucoup contribué à la préparation et participation des Barea A' à ce championnat continental.