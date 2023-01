Madagascar: Organisation d'évènements - Un grand spectacle se prépare des mois à l'avance

Les professionnels dans l'organisation de concerts de grande envergure comme Miritsoka Prod, Ivenco et Good Vibes, ne misent jamais sur l'improvisation. Tout est déjà programmé à l'avance.

Aucun détail épargné. À Madagascar, les organisateurs de concerts éléphantesques prennent un laps de temps de un à six mois pour les préparatifs. Rien n'est laissé au hasard, que ce soit du côté technique ou artistique. Pour le cas de Ivenco, le calendrier des concerts est fixé une année à l'avance. "Nous organisons quatre grands spectacles par an. Chaque concert demande six mois de préparation selon son concept. Ce temps nous est nécessaire pour la réservation des salles ainsi que la mise au point du concert. Toutes les installations se font une semaine avant le jour J afin de pouvoir faire des ajustements, comme les jeux de lumière, qui doivent concorder avec les émotions véhiculées à travers les chansons. Une couleur sombre symbolise la tristesse et la jaune et la verte s'affichent lors d'une chanson qui parle d'espoir", affirme Randriamasimanana Murielle, gérante d'Ivenco.

Quant à Miritsoka Prod, les négociations avec les artistes passent avant tout. "Les préparations des spectacles durent un mois. Notre objectif est d'organiser un spectacle par mois.sNous nous concentrons surtout sur la qualité de l'événement, sans compter les dépenses. Personnellement, je suis issue d'une formation sur l'entrepreneuriat mais c'est la passion qui m'a poussé à œuvrer dans l'événementiel" explique Hery Randriamampianina, fondateur de Miritsoka Prod.

Show international

Plusieurs choses doivent être prises en compte lors de l'organisation des spectacles internationaux. Selon Vincent, le responsable de Good Vibes,il faut avoir au minimum trois mois de préparation. "Il y a énormément de choses à prendre en compte, parce que l'artiste va toujours venir avec une dizaine de personnes au minimum. Dadju était à 15, Tayc aussi sera à 15, donc il faut préparer tout ce qui est hébergement, transport, ainsi que la sécurité de tous ces artistes. Et puis il y a le côté technique telles que la sonorisation et les lumières en plus de de la direction artistique, y compris la scénographie et les surprises que l'on veut offrir au public. Le choix des artistes internationaux dépend de leur notoriété dans le pays mais aussi de leurs cachets. Depuis 2020, notre objectif est de développer la culture locale et que les artistes internationaux puissent venir se mélanger avec les artistes locaux afin de faire vivre au public malgache certaines émotions" ajoute-t-il.