Madagascar: Basketball U19 - De gros morceaux attendent les Ankoay

Les jeunes garçons Ankoay U19 goûteront pour la première fois la saveur d'une coupe du monde cette année. De gros morceaux les attendent, mais ils doivent en profiter au maximum.

J-164. Quatre grandes nations du basketball mondial, à savoir les États-Unis d'Amérique, l'Argentine, le Brésil et le Canada figurent parmi les futurs adversaires des jeunes Ankoay de Madagascar. Ce sera à la prochaine Coupe du monde de basketball U19, qui se jouera à Debrecen en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet.

En attendant le deuxième regroupement de préparation des jeunes Ankoay U19, pour bien se préparer et mieux appréhender les missions qui les attendent, il est nécessaire pour eux de prendre connaissance de probables adversaires lors de cette joute mondiale. Les USA n'ont manqué aucune des éditions précédentes et ils ont remporté le titre mondial à huit reprises, dont lors de quatre des cinq dernières éditions. Les Américains ont décroché leur participation cette année grâce à leur succès 92-64 contre le Mexique.

Le Canada les a empêchés de gagner cinq titres consécutifs en remportant le tournoi en 2017. Médaillés de bronze en 2021, les Canadiens participeront pour la treizième fois à cette compétition et pour la neuvième fois de suite cette année, en raison de leur victoire 86-78 contre Porto Rico. L'Argentine n'a raté qu'une seule Coupe du monde U19 Fiba en 1987. Ses joueurs ne sont plus montée sur le podium depuis la médaille de bronze obtenue en 1991, avec également une troisième place en 1979. Les Argentins ont rapidement pris les choses en main en quarts de finale contre l'Équateur, s'imposant nettement par 92-47 afin de décrocher leur place en Hongrie.

Des progrès

Les jeunes Brésiliens fêteront cette année leur retour sur la scène internationale. Ayant perdu la finale de 1979 et pris la troisième place en 1983, ils feront leur neuvième apparition dans ce tournoi international grâce à leur succès 66-52 contre la République dominicaine. Ainsi, les jeunes garçons Ankoay U19 doivent batailler ferme et s'inspirer de la confrontation entre les États-Unis et le Mali en 2019. Ils ont déjà battu les jeunes Maliens lors de l'Afrobasket du mois d'aout. Les basketteurs Ankoay U19 participeront pour la première fois à la Coupe cette année. Après avoir bouclé le premier regroupement qui s'est tenu du 19 au 29 décembre, au Palais des sports de Mahamasina à Antananarivo, les entrainements individuels et le suivi de nos porte-fanions ont continué sans interruptions sur leur site respectif. Des tests d'évaluation seront effectués.

Les jeunes Ankoay n'ont cessé de s'entraîner suivi par des coachs choisis par la Fédération malgache de basketball a choisi. Ces entraineurs ont pour mission, entre autres, de suivre de près l'évolution et les implications de ces jeunes garçons. Harinirina Jimmy Désiré Randriamandimby, président de la commission de compétition auprès de la Fmbb, affirme que " des progrès se voient et les jeunes garçons se sont donnés à fond pour préparer la joute mondiale. Nous leur avons donné du temps pour bien se préparer. Des évaluations seront faites sur chaque joueur et c'est à partir de ces évaluations que nous déterminerons les dates du deuxième regroupement ".