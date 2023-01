Congo-Brazzaville: Diomansy Kamara " J'ai conseillé à Aliou de quitter la sélection juste après le Mondial. Il a atteint le sommet... "

Aliou Cissé a atteint le sommet avec l'équipe nationale du Sénégal. Il ne peut pas faire plus. C'est l'avis de Diomansy Kamara qui était sur le plateau de Talents d'Afrique.

L'ancien attaquant des Lions du Sénégal, qui dit avoir une relation particulière avec lui, pense que son ancien coéquipier en club et en sélection aurait du sortir par la grande porte avec sa victoire en Can et ses 2 qualifications à la Coupe du Monde.

" Au delà même du football et au delà même qu'il soit le coach de l'équipe nationale du Sénégal, on a beaucoup d'échanges. Et moi, on a eu un échange où je lui ai conseillé de quitter la sélection juste après le Mondial. Parce que je pense qu'il a atteint le sommet et quand on est en haut avec une victoire en Can, avec 2 qualifications à la Coupe du Monde et même lui il s'est interrogé (avant sa prolongation).

Mais là où le bas blesse où les sénégalais réfléchissent. On se dit est ce que Aliou Cissé a encore cette capacité d'avoir l'énergie pour ramener... Pour moi le football c'est des cycles. Il y a un cycle qui s'est fait avec le Sénégal et il a gagné. Aujourd'hui, il ne peut pas faire plus ", a-t-il laissé entendre.