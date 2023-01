Afrique de l'Ouest: BRVM - Poursuite de la tendance baissière de la capitalisation du marché des actions.

La tendance baissière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le 3 janvier 2023, s'est poursuivie au terme de la journée de cotation de ce mercredi 11 janvier 2023.

Cette capitalisation est en effet passée de 7350,896 milliards de FCFA la veille à 7330,639 milliards de FCFA ce 11 janvier 2023, soit une baisse de 20,257 milliards. Entre le 3 janvier où il s'établissait à 7588,919 milliards de FCFA et le 11 janvier, la capitalisation du marché des actions a perdu 258,28 milliards de FCFA.

De son côté, la capitalisation du marché obligataire est aussi en baisse de 40,843 milliards, s'établissant à 8853,327 milliards de FCFA contre 8894,170 milliards de FCFA le mardi 10 janvier 2023.

On note aussi une baisse concernant la valeur totale des transactions qui se situe à 604,637 millions de FCFA 1,376 milliard de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note une situation contrastée. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) enregistre une baisse de 0,27% à 197,05 contre 197,59 points la veille. Par contre l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a clôturé en hausse de 0,15% à 96,48 points contre 96,34 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a fini la séance de cotation en légère hausse de 0,01% à 97,70 points contre 97,69 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 1 385 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 170 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 665 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 6,84% à 2 030 FCFA) et CFAO Motors Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 900 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 7 210 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 1 005 FCFA), BOA Bénin (moins 6,87% à 5 490 FCFA), Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire (moins 4,67% à 5 100 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,51% à 1 800 FCFA).