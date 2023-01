Cote d'Ivoire: Municipales et régionales 2023 - Cissé Bacongo rassure que les choix des candidats sont faits sans aucune complaisance

Cissé Bacongo a donné l'assurance que les choix des candidats au Rhdp aux Municipales et Régionales 2023 sont faits sans aucune complaisance.

Le mercredi 11 janvier 2023, à la faveur de la cérémonie de vœux de nouvel an 2023 du conseil municipal et des populations de Koumassi à leur premier magistrat le ministre-maire Cissé Ibrahima Bacongo, l'actualité politique, notamment les prochaines élections municipales et régionales a été débattue.

Le ministre-maire, par ailleurs Secrétaire Exécutif du rassemblement des houphouéitistes pour la démocratie et la paix ( RHDP), après avoir remercié ses collaborateurs et les vaillantes populations de Koumassi a tenu à rassurer ses militants quant aux choix des candidats qui se font depuis plus d'un mois et dont l'épilogue ( la fin) sera connue fin janvier.

Le Secrétaire Exécutif a insisté sur la transparence qui caractérise les choix des candidats, contrairement aux nombreuses rumeurs qui enflamment les réseaux sociaux. Et de rappeler que pour ces échéances prévues pour novembre 2023, le RHDP a décidé de publier le plus tôt possible, le nom de tous les candidats afin de " quadriller le territoire national".

" Cette nouvelle année 2023 est une année électorale et donc importante pour nous au RHDP. Concernant les choix des candidats qui se font actuellement, je voudrais rassurer tout le monde que ces choix sont faits dans la transparence la plus totale.

Tout ce qui se raconte sur la toile n'est que de la pure invention. Au RHDP, c'est la transparence la plus totale, de la base au sommet. Les choix du comité d'arbitrage sont confirmés en dernier ressort par le Président du parti, le Président Alassane Ouattara " a-t-il rappelé, insistant également que ces choix sont faits sans aucune complaisance.

" Ce n'est pas parce que tu es le meilleur ami du Secrétaire Exécutif que tu es immédiatement le candidat. Non ce n'est pas comme ça. La base doit t'adouber sous la surveillance du comité d'arbitrage. Et la dernière décision reviendra au Président du Parti. Chers militants, restez mobilisés et en ordre de bataille. Tous les candidats seront connus d'ici peu " a déclaré le Secrétaire Exécutif, Cissé Bacongo.