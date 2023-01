Sénégal: Préparation du Tournoi préolympique et de la Coupe du Monde - Les Lions du Beach soccer sur deux fronts

L'équipe nationale de beach soccer se prépare à de nouveaux challenges en cette année 2023 ; les éliminatoires du tournoi préolympique prévus en Tunisie, au mois de mai, pour le compte de la Zone Afrique et le mondial qui se disputera en novembre à Dubaï (Emirats arabes unis). Deux objectifs importants qui exigent une préparation minutieuse.

Les " Lions " du beach soccer face à de nouveaux défis ; c'est en cela qu'on peut qualifier les perspectives 2023 pour cette discipline pour laquelle le Sénégal entend encore montrer toute son expertise et sa maestria. Mais le mois de mai, c'est dans trois mois pour le tournoi préolympique de qualification qui se joue en Tunisie et la phase finale à Bali en Indonésie, en principe en août.

À cette phase finale, l'Afrique aura deux représentants qualifiés. Pour rappel, le Sénégal et le Maroc avaient représenté l'Afrique en 2019, à Doha, au Qatar. Et pour le manager général de l'équipe nationale de beach soccer, Ibrahima Ndiaye Chita, promesse avait été faite aux " Lions " d'une audience avec le Chef de l'Etat après leur retour de la Can victorieuse au Mozambique.

" On nous avait promis de rencontrer le Président de la République après le sacre continental et le mondial. Si ça peut se faire qu'on le sache. Maintenant, on voudrait savoir si le Président de la République nous recevra. Car c'est lui seul qui peut nous aider en soutenant la Fédération, surtout pour la préparation. La Fédération a beaucoup dépensé pour l'équipe nationale de beach soccer pendant la Coupe d'Afrique. Nous ne cesserons jamais de remercier Me Augustin Senghor pour le soutien sans failles apporté à l'équipe nationale de beach soccer. Il a fourni beaucoup d'efforts pour que l'équipe soit à ce stade de compétitivité ", a témoigné Chita.

Maintenant, pour la 12e édition de la Coupe du monde, qui se tiendra en 2023 à Dubaï, aux Emirats arabes unis, il estime que l'équipe nationale doit être reçue par le Président de la République comme promis par le Ministre des Sports. " Si le Président nous reçoit, nous lui dirons où on va et ce qu'on veut pour la préparation à ce mondial. Si on a la préparation qu'il faut, on peut gagner cette Coupe du monde ; les résultats du dernier mondial le prouvent ", a-t-il souligné.

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Toujours cette soif de gagner

7 fois champion d'Afrique (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021 et 2022) dont 4 d'affilée et, cerise sur le gâteau, cette 4e place lors de la dernière Coupe du monde en Russie (2021). Un mondial où les " Lions " avaient battu deux anciens champions du monde, le Portugal en match de poule (5-3) et le Brésil en ¼ de finale (5-4), avant de tomber devant le Japon (2-5) et de perdre la 3e place face à la Suisse (7-9).

Mais ce fut quand même une très belle performance réalisée par Mamadou Diallo et sa bande. Et ce fut également un accueil délirant qui leur a été réservé à leur arrivée par les autorités du pays. " Ils ont hissé haut le drapeau du Sénégal, c'est pourquoi le Président de la République nous a instruit d'organiser une grande cérémonie de Sargal dans les prochains jours qui sera présidée par Macky Sall lui-même. Ils méritent d'être célébrés ", avait annoncé le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara.

Mais depuis lors, les joueurs attendent, alors que se profilent à l'horizon deux compétitions majeures. En tout cas, dans l'entourage de l'équipe qui attend avec impatience cette audience, ce serait une grosse déception si elle n'a pas lieu. Car une rencontre avec le premier supporter du sport sénégalais est en soi un motif supplémentaire de motivation pour joueurs et encadrement. " Une rencontre avec le Président de la République suffit à nous motiver davantage pour la prochaine Coupe du monde à Dubaï, en novembre ", a dit, pour sa part, le capitaine d'équipe Alsény Ndiaye, élu 7 fois meilleur gardien d'Afrique.

7 fois champion d'Afrique et 4e au classement mondial de la Fifa dans le beach soccer, cette équipe du Sénégal mérite tous les honneurs pour tout ce qu'elle a réalisé sur les terrains d'Afrique et du monde. Et la reconnaissance de toute la Nation est la meilleure chose pour ces champions qui n'ont pas fini de truster les titres.