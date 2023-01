Afrique: La Fondation Tony Elumelu annonce Somachi Chris-Asoluka en tant que Directeur Général

Depuis le lancement du programme d'entrepreneuriat TEF en 2015, la Fondation a formé plus de 1,5 million de jeunes Africains sur son hub numérique, TEFConnect, et a déboursé près de 100 millions de dollars en financement direct à 18 000 femmes et hommes africains, qui ont collectivement créé plus de 400 000 emplois directs et indirects. La mission de la Fondation est encrée dans la philosophie Africapitalisme, qui positionne le secteur privé, notamment les entrepreneurs, comme le catalyseur du développement social et économique du continent africain.

La capacité de la Fondation à financer, former, encadrer et mettre en réseau de jeunes entrepreneurs africains a créé une plate-forme unique pour catalyser la croissance sur le continent africain. La solide capacité de la Fondation à atteindre les entrepreneurs à travers les zones géographiques et les secteurs, lui a permis de mener des partenariats innovants avec l'Union européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Comité international de la Croix-Rouge, le gouvernement des États-Unis via la Fondation américaine pour le développement de l'Afrique (USADF), l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS), l'Agence française de développement (AFD), l'Institution allemande de financement du développement (DEG), l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), la Banque africaine de développement (BAD) et Google, avec des programmes sur mesure visant notamment l'autonomisation et la croissance des femmes dans les États fragiles.

Somachi, qui a rejoint la Fondation en 2014, a été responsable de la recherche de la Fondation, responsable des politiques et des relations extérieures et, plus récemment, directeur des partenariats et de la communication. Dans son nouveau rôle de DG, Somachi s'appuiera sur son expertise, son expérience et son réseau pour fournir un leadership stratégique dans la consolidation et l'approfondissement du travail de la Fondation visant à transformer l'Afrique par l'entrepreneuriat.

S'exprimant sur la nomination, Tony O. Elumelu, a déclaré : " C'est un moment important pour la Fondation et l'Afrique. Notre travail est de plus en plus important et notre plateforme démontre notre capacité à véritablement catalyser le changement. Nous travaillons de plus en plus avec des partenaires pour amplifier notre impact. L'expérience de Somachi dans le développement de partenariats sera particulièrement pertinente. Somachi, en tant que directeur des partenariats et de la communication, a fait preuve d'un leadership, d'un engagement et d'une réflexion stratégique solides dans la réalisation de la mission de la Fondation de transformer l'Afrique. Elle est la personne idéale pour s'appuyer sur la contribution véritable d'Ifeyinwa Ugochukwu.

"Au nom du Conseil d'administration, je remercie également Ifeyinwa pour ses réalisations considérables, son sacrifice significatif et son engagement à construire et à autonomiser la prochaine génération de chefs d'entreprise africains. La Fondation, depuis sa création, a été dirigée tour à tour par des directeurs dynamiques et diversifiés en termes d'expérience, qui ont chacun apporté passion, engagement et innovation. Alors que le mandat d'Ifeyinwa touche à sa fin, je reviens sur les cinq dernières années et je salue l'impact qu'elle a eu, d'abord en tant que directrice des partenariats, puis en tant que directrice générale " a-t-il ajouté.

Pour sa part, Ifeyinwa a déclaré : " Au cours des cinq dernières années, la Fondation Tony Elumelu a considérablement renforcé sa mission d'autonomisation des entrepreneurs africains dans les 54 pays africains. En particulier, la Fondation a développé sa capacité de partenariat, ouvrant sa plate-forme et son processus à des tiers, qui partagent notre engagement à développer l'écosystème entrepreneurial africain et à transformer l'Afrique en autonomisant les entrepreneurs. En tant que DG, j'ai été profondément heureuse de diriger cette équipe dynamique pour autonomiser la prochaine génération de jeunes dont les idées transforment l'Afrique. "

En acceptant sa nomination, Somachi a déclaré : " Je suis honorée d'être nommée à la tête de la Fondation, en particulier au moment où nous lancerons une nouvelle Coalition pour l'entrepreneuriat africain. Cette coalition réunira des partenaires à l'échelle internationale et africaine afin d'accroître considérablement l'impact créé par la plate-forme unique de TEF pour l'identification, le mentorat, la formation et le financement des jeunes entrepreneurs africains. Je suis impatiente de travailler avec l'équipe, nos partenaires et toutes les parties prenantes pour atteindre notre objectif commun d'une Afrique forte, confiante et autonome. Je suis honorée de m'appuyer sur l'héritage d'Ifeyinwa et de lancer la Fondation Tony Elumelu dans sa prochaine phase d'impact. "

Somachi est diplômée avec mention du Saint Mary' s College of California avec une licence en économie et un diplôme en mathématiques, et a reçu le prix " Adam Smith " décerné à l'étudiant major en économie. Elle est également titulaire d'une maîtrise en économie internationale et du développement de l'Université de Yale. Elle est vice-championne de l'alliance EDISON du Forum économique mondial (WEF).

Les candidatures pour le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony 2023 sont maintenant ouvertes. Postulez dès maintenant sur tefconnect.net.