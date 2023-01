Sénégal: Diomansy Kamara - " J'ai conseillé à Aliou Cissé de quitter la sélection car il a atteint les sommets et il ne peut pas faire plus "

Sur le plateau de Talents D'Afrique sur Canal +, Diomansy Kamara a révélé avoir conseillé à Aliou Cissé de quitter la sélection après la Coupe du monde car il avait atteint le sommet.

Trois campagnes de Coupe d'Afrique pour un titre glané en 2022 et deux participation en coupe du monde, voilà le bilan d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Ainsi après avoir donné une première coupe d'Afrique aux Lions de la Téranga , El Tactico a été reconduit à la tête de la sélection avant qu'il ne participe à sa deuxième coupe du monde sanctionnée d'une place en huitièmes de finale de la compétition qui s'est déroulée au Qatar durant l'hiver.

Ainsi avec une longévité jusqu'ici jamais égalée comme sélectionneur, Aliou Cissé a été confirmé encore une fois pour diriger l'équipe lors de la prochaine CAN Côte d'ivoire 2023. Une prolongation qui visiblement n'a pas plu à l'ancien international Diomansy Kamara aujourd'hui consultant à Canal +. Il estime que le sélectionneur a atteint son maximum et qu'il devait se retirer après avoir tellement fait pour l'équipe.

" Au-delà même du football et au-delà même qu'il soit le coach de l'équipe nationale du Sénégal, on a beaucoup d'échanges. Et moi, on a eu un échange où je lui ai conseillé de quitter la sélection juste après le Mondial. Parce que je pense qu'il a atteint le sommet et quand on est en haut avec une victoire en CAN, avec 2 qualifications à la Coupe du Monde et même lui il s'est interrogé (avant sa prolongation). Mais là où le bât blesse où les sénégalais réfléchissent. On se dit est ce que Aliou Cissé a encore cette capacité d'avoir l'énergie pour ramener... Pour moi le football c'est des cycles. Il y a un cycle qui s'est fait avec le Sénégal et il a gagné. Aujourd'hui, il ne peut pas faire plus " a fait savoir l'ancien milieu de terrain de Fulham.