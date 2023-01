Cote d'Ivoire: Mobilité/Education nationale - 129 véhicules pour des Chefs de circonscription et des Directeurs régionaux

Un pas important, c'est ainsi qu'il convient de mettre en évidence, ce don exceptionnel du Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, qui sera opéré, ce jeudi 12 janvier 2023 au Lycée Sainte Marie de Cocody.

Lors des différentes rencontres catégorielles et sectorielles, tenant compte également des propositions faites au cours des États Généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, la Ministre Mariatou Koné avait fait la promesse de doter l'ensemble des structures de son Ministère de moyens de locomotion adéquats à l'effet d'accroitre la mobilité des agents.

Ce sera chose faite. 129 véhicules seront effectivement remis. En joignant ainsi l'acte à la parole, le Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation veut renforcer les capacités opérationnelles de ses collaborateurs pour l'atteinte des résultats escomptés.

La problématique de l'absentéisme des fonctionnaires du Ministère dû au manque de contrôle permanent du fait du déficit de moyens de locomotion est ainsi traitée avec efficacité.

Le contrôle et l'accompagnement des enseignants seront également renforcés, d'autant plus que l'ensemble des Inspecteurs des Écoles Primaires et Préscolaires auront chacun un véhicule, en plus des directions centrales et régionales ayant des déficits en la matière, qui bénéficient également de ce don. Ce qui permet au Ministère d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire.

Le renforcement de la gouvernance demeure un levier important de la revalorisation de l'offre éducative, condition sine qua non du développement auquel aspire le Président de la République, Alassane Ouattara, pilote de l'actuel décollage de la Côte d'Ivoire.

Le pays aspire à reconquérir sa place de leader dans le milieu éducatif sous régional et régional et la Ministre Mariatou Koné entend tout mettre en œuvre sous le leadership du Président de la République et le soutien du Premier Ministre Patrick Achi, pour redorer l'image de marque de l'école ivoirienne.