Algérie: Yennayer, une occasion pour mettre en relief l'héritage amazigh enraciné à Boussemghoune

EL BAYADH — La célébration du nouvel an amazigh constitue, pour les habitants de Boussemghoune, localité au sud de la wilaya d'El Bayadh, une occasion pour valoriser et mettre en relief le patrimoine amazigh profondément enraciné dans la région.

Les habitants de Boussemghoune, où se trouve l'ancien ksar "Ksar El-Assâad", la "Khouloua" (lieu d'ermitage) de Cheikh Sid Ahmed Et-Tidjani et l'Oasis de Boussemghoune, œuvrent à préserver le patrimoine amazigh de la région.

Pour eux, la célébration du nouvel an amazigh est l'occasion propice de faire revivre ce riche patrimoine matériel et immatériel et le transmettre aux générations, a indiqué, à l'APS, le chercheur en patrimoine local amazigh et histoire des ksour, Laghrissi Belhadji.

Ce rendez-vous annuel permet également de mettre en valeur et de faire découvrir aux visiteurs cette zone touristique qui se distingue par ce patrimoine culturel diversifié reflétant les racines et l'histoire de la région, a souligné le chercheur, qui est également secrétaire général de l'Association nationale pour le développement des ksour et d'Oasis, ainsi que guide touristique.

Il a également indiqué que des préparatifs sont en cours pour la célébration de Yennayer, ajoutant que les membres de différentes familles tiennent à faire revivre cette journée avec leurs coutumes authentiques, entre autres, l'échange de visites, et l'échange de plats traditionnels, notamment le couscous local connu sous le nom de "Atchou Azwar", pour renforcer les valeurs de solidarité, de fraternité et de cohésion sociétale, ainsi que la préservation de l'héritage amazigh authentique de la région.

De nombreuses familles de Boussemghoune se rencontrent dans les maisons et à l'intérieur du Ksar de Boussemghoune, connu sous le nom de "Ksar El-Assâad", pour partager les souvenirs du passé lointain et célébrer cette journée dans la joie et le bonheur.

Lors de cette fête, les habitants de la région s'habillent en vêtements traditionnels, tels que la djellaba et le burnous.

Ils tiennent aussi à ce que les ustensiles dans lesquels les différents plats traditionnels sont préparés et servis soient renouvelés, comme un bon présage pour la nouvelle année.

Les ménagères tiennent également à utiliser les produits agricoles locaux récoltés dans les vergers de l'oasis de Boussemghoune, comme les légumes, les légumineuses et les fruits dans la préparation des repas.

Les enfants ont leur part du programme de célébration de cette occasion. De nombreuses manifestations sportives traditionnelles leur sont réservées dans la même oasis, à l'instar du jeu traditionnel appelé "Tachourt", du jeu "Aghanim Aghanim" et du jeu "Matata" et autres jeux traditionnels de la région, qui réunissent enfants et jeunes et dont le but est de se rencontrer, de se familiariser et de renforcer les liens de cohésion entre les membres de la société, selon la même source.

Les réunions familiales, qui interviennent à l'occasion de la célébration du nouvel an amazigh, sont clôturées par la lecture du Coran et de louanges et prières pour la patrie, a ajouté Laghrissi Belhadji.

De leur côté, la commune de Boussemghoune et la société civile locale jouent un rôle important dans la célébration de cet événement en concoctant, chaque année, un programme riche et varié au Ksar de Boussemghoune en raison de sa symbolique auprès des habitants, accueillant des expositions d'art culinaire et d'habits traditionnels, en plus de représentations théâtrales et de rencontres poétiques en langue amazighe, mettant en relief les us et coutumes et le patrimoine amazigh de la région, selon un membre de l'Assemblée populaire communale, Zineddine Adel.

Ces manifestations qui caractérisent, chaque année la célébration du nouvel an amazigh à Boussemghoune, attirent un grand nombre de visiteurs de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya d'El Bayadh.