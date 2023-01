Ile Maurice: Grâce Présidentielle - Rama Valayden promet d'autres informations lundi

Bien que Rama Valayden, lors d'une conférence de presse, eût indiqué que la liste des graciés du président de la République comporte le nom d'un ministre de l'Est, il n'avait, à aucun moment, mentionné le nom de Sudheer Maudhoo. Mais, le ministre de la Pêche et de l'économie bleue est allé plus loin, lançant qu'il aurait gracié l'avocat dans le passé.

Pour rappel, le ministre de la Pêche et de l'économie bleue a logé une plainte, mardi, au Central Criminal Investigation Department (CCID) contre un journal en ligne pour diffamation. Il reproche à Zinfos Moris d'avoir insinué qu'il est le ministre de l'Est qui figure sur la liste des personnes graciées par le président de la République. Niant qu'il ait eu des démêlés avec la justice a, néanmoins, tenu à rappeler à Rama Valayden qu'il n'avait point besoin de grâce présidentielle, et qu'il avait lui-même accordé une grâce à Rama Valayden, sur une précédente affaire. Il lui aurait épargné un paiement de Rs 300 000. Chose à laquelle Rama Valayden a répondu.

Hier, alors qu'il accompagnait Raouf Khodabocus, convoqué aux Casernes centrales, la Central Investigation Division (CID) a demandé à Rama Valayden de donner un "statement" suite à la déposition de Sudheer Maudhoo. Ce que l'avocat a refusé de faire. "CID ti pé démann mwa enn statement. Monn dir péna oken statement pu doné. Mo pu dir séki éna pu dir dan lakour." Il a même promis d'autres révélations, lundi soir, sur la fameuse liste de personnes graciées. Il a aussi expliqué qu'il compte s'exprimer sur la Prerogative of mercy et la section 75, des éléments sur lesquels Linion Pep Morisien a récemment travaillé dans un document sur la Freedom of Information Act.

Par ailleurs Raouf Khodabocus, interrogé pour un further statement après son live de novembre 2021, devant l'hôpital Jeetoo, est reparti libre. Il a nié avoir voulu faire paniquer la population au sujet de la situation sanitaire et du variant Delta.