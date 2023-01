Sénégal: Célébration du centenaire - Le Comité publie " Amadou Mahtar MBOW un siècle qui éclaire l'avenir "

Le Comité de célébration du Centenaire du professeur Amadou Mahtar Mbow a procédé ce 11 janvier 2023, à la publication des Actes du colloque international du Centenaire du patriarche, sous la forme d'un livre.

Intitulé " Amadou Mahtar MBOW un siècle qui éclaire l'avenir ", préfacé et postfacé respectivement par les éminents professeurs Abdoulaye Elimane KANE et Souleymane Bachir DIAGNE, le livre a été présenté ce mercredi au Musée des civilisations noires, à Dakar.

Cet ouvrage, qui retrace toutes les manifestations organisées à l'occasion de son 100e anniversaire, célébré en mars 2021, indique-t-on, " va au-delà des actes d'un colloque pour présenter tout ce que ses contemporains ont voulu offrir au Pr Amadou Mahtar MBOW, de reconnaissance, de respect et d'admiration pour avoir, très tôt, vu et balisé le chemin dont il a lui-même parcouru, longtemps, une grande distance, tout en éclairant de manière éclatante la direction ".

Le livre regroupe, selon les rédacteurs, l'ensemble des activités et déclarations qui ont eu lieu dans le cadre de la célébration du centième anniversaire du professeur Mbow à qui le président Macky Sall a récemment rendu hommage en donnant son nom à l'université d'excellence nouvellement érigée à Diamniadio.

La cérémonie a vu la participation de beaucoup de personnalités et d'autorités d'ici et d'ailleurs dont l'ambassadeur turc au Sénégal Ahmad Kavas qui est en fin de mission, Martin Fayulu, ancien député congolais et président du Parti politique Engagement pour la citoyenneté et développement (ECiDé), professeur Penda Mbow vice-présidente du Comité de célébration du centenaire de Ahmadou Mahtar Mbow, l'ancien ministre des finances Amadou Kane, professeur Abdoulaye Elimane Kane, professeur Souleymane Bachir Diagne entre autres.

La cérémonie de présentation du livre a été l'occasion de rappeler que " la jeunesse, largement présente au fil de cette célébration, a magistralement démontré, dans sa réponse, qu'elle a compris le message du Patriarche, qui ne s'adressait pas seulement à la jeunesse intellectuelle, mais à tous les jeunes. Cet ouvrage s'adresse ainsi aux publics adultes et jeunes ".

Penda Mbow qui s'est exprimé au nom du président du Comité de célébration du centenaire a remercié tous ceux qui ont contribué à la rédaction de l'ouvrage " pour soutenir cette célébration du centenaire mais surtout la Fondation Amadou Mahtar Mbow qui va porter sur les savoirs endogènes et sera d'une grande utilité en permettant de réaliser un travail à la fois engagé et scientifique autour de nos savoirs et plantes médicinales pour trouver des remèdes aux maladies ".

" Je signale que les produits de la vente de ces ouvrages iront intégralement à la fondation Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes ", dit-elle dans la foulée.

Les témoignages ont été unanimes quant au caractère multidimensionnel du professeur Amadou Mahtar Mbow. Et Martin Fayulu de la République démocratique du Congo a dit " toujours demander comment avoir ce grand homme Amadou Mahtar Mbow au Congo qui connaît une instabilité depuis longtemps afin qu'il donne son expérience et réunit les congolais dans le but de faire valoir cette façon sénégalaise de régler les choses ".