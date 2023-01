Nigeria: Enlèvements de masse - Un scénario complexe

Abuja — Les enlèvements de masse commis par des groupes armés bien organisés sont de plus en plus fréquents au Nigeria. Le 7 janvier, des hommes armés ont attaqué la gare ferroviaire Tom Ikimi à Igueben, dans la zone de gouvernement local de l'État d'Edo, dans le sud du pays, et ont enlevé au moins 31 passagers qui attendaient de monter à bord.

Les kidnappeurs ont tiré en l'air avant de s'emparer des passagers, laissant certains d'entre eux avec des blessures par balle. Le commandement de la police de l'État d'Edo a déclaré que les kidnappeurs étaient des bergers armés de fusils AK-47. Le gouvernement de l'État d'Edo a révélé par la suite que six des 31 personnes enlevées avaient été secourues par une équipe conjointe des agences de sécurité. Les bandits se sont réfugiés dans la forêt qui est maintenant ratissée par les équipes de sécurité.

Les bandits, les groupes armés de bergers fulanis et les djihadistes utilisent les forêts de différentes régions du Nigeria comme des bastions à partir desquels ils peuvent mener des raids et comme des refuges pour retenir des otages qui sont libérés en échange d'une rançon. Parmi les personnes toujours détenues figurent au moins 53 fidèles chrétiens qui ont été enlevés à Noël dans le village d'Angwan Aku, dans l'État de Kaduna (nord). Le village a été attaqué par des bergers fulanis qui ont tué une personne et enlevé au moins 53 fidèles.

Les milices peules ont plusieurs bastions dans des forêts telles que Birnin Gwari, dans l'État de Kaduna, où, le 17 décembre, les forces spéciales de l'armée nigériane ont libéré sept travailleurs chinois qui avaient été enlevés en juin sur le site minier d'Ajata-Aboki, dans le quartier de Gurmana du gouvernement local de Shiroro, dans l'État du Niger.

Un autre bastion important de la milice fulani se trouve dans les forêts de Tubali et Makkai dans la zone de gouvernement local de Shinkafi, dans l'état de Zamfara au nord-ouest du Nigeria. C'est ici, en 2021, que le controversé Sheikh Ahmad Gumi, un ancien médecin militaire, a rencontré certains chefs de milice peuls et leur a demandé de déposer les armes en échange de projets de développement. Gumi a offert de servir de médiateur pour la libération de plusieurs personnes enlevées, mais selon la presse nigériane, son rôle dans ces affaires est ambigu. Un de ses assistants. Tukur Mamu, qui avait négocié la libération des personnes enlevées lors de l'attaque du train Abuja-Kaduna le 28 mars (voir Fides 30/3/2022)), a été arrêté le 6 septembre, soupçonné de complicité avec les ravisseurs (voir Fides 7/10/2022). Les charges ont été abandonnées par la suite.