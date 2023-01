Cote d'Ivoire: Filière anacarde- La 4ème édition du Sietta prévue du 30 mars au 1e avril 2023 à Abidjan

Abidjan, la capitale économique ivoirienne abrite du 30 Mars au 1er Avril 2023, la 4ème édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l’Anacarde (Sietta). Ce autour du thème principal :« Contribution de l’industrie du cajou à la résilience des économies africaines face aux défis économiques mondiaux ». Lieu, Heden Golf Hôtel d’Abidjan.

Le lancement de cet événement important a lieu ce jeudi 12 janvier 2023 à Noom Hôtel Plateau. Par le Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Kobénan Kouassi Adjoumani. En présence des transformateurs et transporteur multimodal dont Bolloré Africa Logistics.

Belle tribune pour le ministre d’Etat de salut le retour de cet important événement dont la troisième s’est tenue du 8 au 10 novembre 2018 au Palais de la Culture de Treichville et dont le thème était : « Transformation de l’anacarde, une mine d’opportunités pour l’autonomisation de la jeunesse africaine ». Aussi, il a salué les performances de cette filière grâce aux actions de la Direction générale du Conseil du coton et de l’anacarde, (Cca) et le grand retour de ce salon, après une pause imposée par la pandémie de la Covid-19.

Selon le Docteur Adama Coulibaly, par ailleurs Commissaire le Sietta, « Il s’agit d’un événement d’envergure internationale qui réunit et expose le savoir-faire technologique de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique et du monde dans le secteur des technologies de la transformation du cajou. Le Sietta vise notamment à accroître la valeur ajoutée locale de l’anacarde par la création des conditions d’accessibilité des investisseurs aux équipements et technologies de transformation. Mais aussi et surtout le Sietta est une véritablement une plateforme d’exposition, de démonstration, de vente, d’innovations en matière de transformation et d’échanges entre les professionnels du secteur »

Durant trois jours, experts, professionnels institutions privées et publiques, grand public producteurs transformateurs, exportateurs, banquiers et autres experts vont partager leurs expériences, exposer et échanger leurs idées pour redynamiser davantage la filière ivoirienne du cajou. « Nous voulons repositionner ce salon comme l’évènement majeur de l’industrie mondiale du cajou et réaffirmer le leadership mondial de la Côte dans le secteur. L’édition 2023 est placée sous la Co-présidence du Ministre en charge de l’Agriculture et du Ministre en charge de l’Industrie, le Patronage du Premier Ministre et le Haut patronage du Vice-président de la République. Environ 15 000 visiteurs nationaux et internationaux », a dit le Commissaire général, le Dr Adama Coulibaly. Qui n’a pas manqué de relever des performances au niveau de la transformation locale. Le taux qui était de 6,2% en 2016 avec 40 383tonnes de noix brutes transformées est passé à 12,2% en 2020 avec103 101 tonnes. En 2021, le taux a grimpé à 14,1% avec 136 854 tonnes transformées localement. Quant aux exportations d’amandes de cajou, elles se sont fortement accrues sur le dernier quinquennat, passant de 8 197 tonnes en 2016 à 14 485 tonnes en 2020 et 30 022 tonnes en 2021.

Ce salon est né suite à la mise en œuvre de la réforme engagée en 2013 dans le secteur agricole, et singulièrement dans la filière anacarde par les hautes autorités ivoiriennes. Cette réforme a permis à la Côte d’Ivoire de faire un bond qualitatif pour occuper le rang de premier producteur mondial d’anacarde. Avec une production qui a doublé en onze ans, passant ainsi de 400.000 tonnes en 2011 à 1 020 000 tonnes en 2022.

Une prouesse qui permet aussi à la Côte d’Ivoire de devenir depuis 2017, le premier exportateur de noix brutes de cajou, avec plus de 800.000 tonnes, soit plus de 40% de l’offre mondiale. La Côte d’Ivoire est aujourd’hui le 3e exportateur mondial d’amande de cajou. Le secteur de l’anacarde réalise un chiffre d’affaires de plus de 600 milliards Fcfa par an. La réforme permet à la filière de générer un revenu annuel de plus de 300 milliards Fcfa aux 400 000 producteurs ivoiriens.