Togo: Pour récompenser votre générosité, la Tombola caritative en faveur du jeune Marius prorogée jusqu'au 28 Janvier

Elle a déjà fait ses preuves en matière de mobilisation de ressources pour assurer les interventions difficiles pour sauver les vies des populations togolaises et africaines. Elle, c'est la web et satellitaire télévision " SOS Docteur TV ". Afin de sauver la vie du jeune Marius (23 ans), atteint d'améloblastome mandibulaire, elle revient avec une innovation. Celle de récompenser votre générosité. Et comment ?

SOS DOCTEUR TV, cette initiative médiatique de l'ONG AIMES-AFRIQUE, dont le promoteur est Dr Michel Kodom, a, depuis fin novembre 2022, au travers de son émission " Sina Honam Docteur ", lancé un grand jeu tombola. Il s'agit d'une opération qui, si elle permet de mobiliser des fonds nécessaires pour la prise en charge médicale du jeune patient précité, devient encore plus intéressante quand on sait qu'elle donne la chance aux généreux joueurs de repartir avec un maximum de lots. Entre autres, indique l'organisation, il y a des lots de gadgets, de bons de consultation, de restauration, des séjours dans un hôtel étoilé et le clou ce sont aussi les deux billets d'avion Lomé-Genève-Lomé et Lomé-Abidjan-Lomé pour un week-end qui sont mis en jeu. Une belle manière de récompenser la générosité de tous et de chacun à l'endroit du jeune Maruis qui ne demande qu'à vivre normalement comme ses autres promotionnaires.

Le pass pour prendre part à cette tombola caritative et rafler les lots mis en jeu, est l'achat d'un ticket soit de 500, 1000, 2000, 5000 ou 10000 F Cfa.

Préalablement prévue pour prendre fin le 18 Décembre 2022, cette tombola, aux dernières nouvelles, est prorogée jusqu'au 28 Janvier prochain, afin de permettre encore aux bonnes volontés de continuer à soutenir cette action en faveur de Marius, qui est dans sa dernière phase de l'intervention chirurgicale depuis quelques jours, avec le bilan postopératoire. Une opportunité de plus pour faire exprimer toute notre générosité en ce début d'année en participant à cette chaine de solidarité au travers de cette tombola, et tirer les bénédictions célestes mais aussi humaines avec les lots à gagner. Un petit tour au siège de la chaîne SOS DOCTEUR TV à Adidoadin (Immeuble AIMES-AFRQUE), s'impose.

Bon à savoir, avec un seul numéro de tickets, on a trois possibilités pour repartir avec un lot. Et les tirages s'effectuent en direct sur la chaîne.

Pour rappel, Sinam Honam Docteur, se veut un programme télévisé au travers duquel s'engage des campagnes de mobilisation de moyens pour sauver des personnes porteuses de maladies graves mais curables (MGMC).