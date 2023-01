Cameroun: Tensions avant une réunion de conciliation sur le complexe sportif d'Olembe

Une réunion de conciliation est annoncée ce 12 janvier 2023 à Yaoundé entre les parties en conflit dans l'affaire de construction du complexe sportif d'Olembe. De part et d'autre de la table sont attendus le ministre des Sports du Cameroun, le vice-président de Magil Construction et entre les deux, le ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République. Une réunion sur fond de défiance entre les protagonistes alors qu'il est question d'essayer de sauver cette infrastructure sportive. Infrastructure dont les travaux sont à l'arrêt depuis plus d'an malgré le fait qu'elle a déjà englouti près de 200 milliards de francs CFA.

Le jeu de ping-pong se poursuit entre la société Magil et le ministre des Sports du Cameroun (Minsep). Alors que les deux parties en conflit vont essayer de trouver un point de conciliation aujourd'hui même au cours d'une réunion à la présidence de la République, Narcisse Mouelle Kombi, ministre camerounais des Sports, a dégainé hier une autre correspondance, adressée directement au vice-président de Magil Construction, Franck Mathière.

Dans celle-ci, le ministre invite son partenaire à clarifier ses intentions en vue de la reprise ou non des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. Reprise qu'il conditionne cependant par la présentation des justificatifs des 42 milliards de francs CFA qu'il maintient que le gouvernement camerounais a déjà payés au constructeur Magil.

Le constructeur canadien nie avoir reçu le moindre paiement depuis juillet 2021

Et c'est là tout le problème : car le constructeur canadien nie en bloc avoir reçu le moindre paiement depuis juillet 2021, soit depuis un an et demi. La même période dont la partie camerounaise dit détenir les preuves des décomptes de paiements effectués au bénéfice de Magil.

Qui dit vrai dans cette histoire à plusieurs dizaines de milliards et qui dit faux ? Si l'argent a été payé et si Magil maintient n'en avoir vu la trace, où se trouve-t-il ? C'est tout l'enjeu de cette réunion de conciliation à la présidence de la République et qui doit décider du sort de ce complexe sportif d'Olembe qui fait rager les Camerounais.