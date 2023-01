Egypte: LEA - 2023, année de la jeunesse arabe, conformément à l'initiative du président Al-Sissi

Conformément à l'initiative lancée par le président Abdel Fattah Al-Sissi lors de son entretien avec les ministres arabes de la Jeunesse et des Sports en mai 2022 , 2023 est déclarée l'année de la jeunesse arabe, dans une conférence de presse tenue ce lundi au siège du secrétariat général de la Ligue des Etats arabe (LEA), en présence du ministre des Sports, Achraf Sobhy, la secrétaire générale adjointe de la Ligue Arabe aux affaires sociales, Haifaa Abou Ghazala et le directeur du Département de la jeunesse et des sports à la LEA , Faisal Ghassal.

Le ministre s'est félicité le lancement de la vision, des plans et de la stratégie générale pour l'année de la jeunesse arabe 2023, louant la coordination établie entre les ministres arabes de la jeunesse et des sports à cet égard ainsi que la coopération avec le Secrétaire général de la LEA ,Ahmed Aboul Gheit et les secteurs social et économique de l'Organisation.

"Nous nous sommes tous convenus d'une vision commune sur les questions de jeunesse",a-t-il poursuivi félicitant l'Irak pour son hébergement à la 25e Coupe du Golfe de football, après un hiatus de 45 ans, faisant part de son appréciation pour la cérémonie de l'ouverture et affirmant son soutien et ses homologues arabes à cet événement important.