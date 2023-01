Maroc: Baisse conséquente du nombre des entrées irrégulières en Espagne

Efforts fructueux des autorités marocaines

"Baisse des tentatives de migration irrégulière par voie maritime, hausse du nombre des migrants irréguliers arrivant par voie terrestre, stabilisation des arrivées via la route des Canaries, domination du nombre des migrants irréguliers algériens", tels sont les grands traits des flux migratoires vers l'Espagne.

Baisse

Selon le site espagnol newtral.es, l'année 2022 a enregistré une baisse de 25,6% au niveau des entrées irrégulières par voie maritime et terrestre. Elles ont chuté de 41.945 en 2021 à 31.219 en 2022. A noter que cette baisse est plus prononcée au niveau des arrivées par mer puisque celles par voie terrestre ont augmenté de 24,1%, à en croire un bilan du ministère de l'Intérieur espagnol. En détail, les autorités espagnoles ont recensé 2.289 entrées par voie terrestre, contre 1.845 en 2021. Plus précisément, 1.114 migrants sont entrés d'une façon irrégulière en Espagne contre 753 en 2021. A Mellilia, 1.175 migrants ont traversé la Méditerranée vers l'Espagne contre 1.092 l'année précédente, soit des augmentations respectives de 47,9% et de 7,6%. A souligner, cependant, que Mellilia fait exception concernant les arrivées sur les côtes qui sont passées de 39 à 169, soit une hausse de 333%. La route des Canaries a également enregistré une baisse du nombre des arrivées irrégulières. Selon les autorités espagnoles, 15.682 personnes y sont arrivées en 2022 contre 22.316 en 2021, soit une baisse de 29,7%. Sachant que le plus grand nombre d'arrivées d'immigrants par voie maritime en Espagne a eu lieu en 2018, avec 57.498 personnes. Parmi cellesci, 54.703 l'ont fait à travers la péninsule et les Iles Baléares. Toutefois, 2020 et 2021 demeurent les années marquées par le plus grand nombre d'arrivées maritimes enregistrées, avec respectivement 40.385 et 40.100.

Débat

Le cas des Iles Baléares suscite encore débat concernant le nombre d'arrivées par voie maritime. En fait, si le ministère de l'Intérieur parle d'une baisse de 25,3%, soit 12.955 entrées en 2022 contre 17.341 en 2021, plusieurs médias locaux et nationaux font écho de données désagrégées sur les arrivées d'immigration irrégulière aux Iles Baléares en 2022 et assurent que celles-ci, prises séparément, ont bien augmenté. De son côté, le site eldiario.es a précisé que tout au long de 2022, près de 176 bateaux avec 2.637 migrants à bord (la plupart d'entre eux d'origine algérienne dont une famille avec un bébé) ont débarqué sur les rivages de l'archipel, notamment à Majorque et Formentera. La même source a ajouté que le nombre d'arrivées a augmenté ces dernières années, bien qu'en 2022, il se soit stabilisé. A ce propos, elle précise que si en 2018, 17 bateaux sont arrivés avec 199 migrants à bord et 40 bateaux avec 507 occupants en 2019, l'année 2020 a été marquée par une hausse exponentielle puisque près de 1464 personnes ont atteint les côtes des îles dans 112 bateaux, alors qu'en 2021 il y a eu l'arrivée de 2 402 migrants sur 164 bateaux, ce qui signifie une augmentation approximative d'environ un millier de personnes chaque année.

Tendance

Pour Omar Naji, militant des droits de l'Homme et expert en matière de migration, ces chiffres émanant de sources espagnoles sont à prendre avec des pincettes, même s'il partage certains résultats rapportés par la presse espagnole. "Nous avons effectivement observé une baisse du nombre de départs par voie maritime, voire une chute de celui des embarcations. Notamment pour les migrants irréguliers subsahariens. Par contre, nous avons constaté, en même temps, une hausse très importante du nombre de départs de convois maritimes effectués par des Marocains. A relever, cependant, que les tentatives d'entrée irrégulière à Mellilia demeurent stables. Cela s'explique par les derniers évènements tragiques de juin dernier", nous a-t-il indiqué. Et de préciser : "En gros, nous avons observé qu'il y a une sorte de répartition des zones de migration entre le Nord qui reste réservé aux Marocains et le Sud réservé aux Subsahariens". Notre interlocuteur estime que le renforcement des contrôles par le Maroc a énormément contribué à cette baisse des arrivées en Espagne. " A Nador, les forêts ont été vidées des migrants irréguliers. L'entrée à cette ville est devenue une mission difficile vu les contrôles effectués à l'entrée et à la sortie de cette ville", nous a-t-il expliqué. A rappeler que le Maroc a réussi à déjouer plus de 40.000 tentatives de migration irrégulière vers l'Europe depuis le début de l'année 2022 et a procédé à plus de 7.000 arrestations d'immigrants irréguliers. Les autorités marocaines ont également démantelé 124 réseaux de passeurs opérant à la frontière du Royaume depuis le début de l'année 2022, selon des chiffres officiels.

Pression

Pourtant, et malgré ces efforts, les tentatives d'entrée irrégulière en Europe via le Maroc ont augmenté de 11% à la fin du mois de juillet 2022 par rapport à la même période de l'année dernière. En effet, malgré les derniers évènements dramatiques de Mellilia du 24 juin 2022 et le renforcement des contrôles concernant l'accès à Nador, les entrées des migrants irréguliers à partir de l'Algérie dans la ville d'Oujda se poursuivent avec le même rythme qu'auparavant. Certains chercheurs estiment que les choses n'ont pas beaucoup changé au niveau de cette ville et constatent, toutefois, que l'axe Oujda-Nador a laissé place à celui de Casablanca-Tanger. Le port de cette dernière ville est devenu le choix de prédilection pour un bon nombre de candidats qui tentent individuellement d'accéder à l'autre rive. L'axe Oujda-Nador est devenu difficile à emprunter. Lesdits chercheurs en migration précisent que les Soudanais sont les plus présents parmi les candidats. Ils se déplacent en groupes et évitent les moyens de transport public (autocars, trains, taxis ou autres). Ils préfèrent plutôt les moyens informels. Et les derniers événements de Mellilia ne semblent pas entamer leur volonté et leur détermination à partir vers l'Espagne. Ils n'ont pas peur et rien ne semble les dissuader à atteindre leur objectif.