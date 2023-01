Soudan: La Conférence de démantèlement discute les questions de corruption et de recouvrement des avoirs

Khartoum — La conférence de la feuille de route pour le renouvellement du processus de démantèlement du régime du 30 Juin a discuté lors de sa troisième session à la Salle de l'Amitié Mercredi un papier sur la gestion des questions de corruption et la récupération des actifs et des fonds pillés, présenté par Greta Viner, l'expert international dans le domaine de la restauration des actifs et de l'argent.

Le papier a été présenté lors de la première conférence de la phase finale du processus politique conformément à l'accord-cadre, qui discutera cinq questions importantes de la justice et la justice transitionnelle, la sécurité et la réforme militaire, l'accord de paix de Juba et la complétion de la paix, le démantèlement du régime d'Al-Bashir et la question de l'Est Soudan avec la facilitation du mécanisme tripartite de l'IGAD, de l'UNTAMS et de l'Union Africaine.

La présentatrice du papier a appelé à la patience et à la priorisation en raison de la possibilité que le processus de démantèlement du régime se poursuive pour des années, appelant au réalisme car il existe de nombreux avoirs volés et le processus de récupération nécessite un travail acharné.

Elle a noté que le recouvrement des avoirs est une vaste question qui commence par des enquêtes, puis des procès, et enfin la confiscation.

Greta a appelé à la transparence dans la fourniture d'informations et à ne pas faire de grandes promesses de la direction du comité, déclarant que l'incapacité à gérer les actifs de manière correcte représente un grand danger pour le Soudan, et qu'il doit y avoir des contrôles et des règles pour gérer les actifs qui sont confisqués.

Elle a affirmé la nécessité d'avoir des personnes qualifiées pour récupérer les actifs dans les compagnies , indiquant qu'il faut étudier la question bien avant de geler les actifs et appelant à chercher à réformer les entreprises d'État et leur mode de fonctionnement, soulignant la nécessité de réformer les entreprises d'État dans les secteurs privé et public.

Le papier a évoqué les expériences de plusieurs pays en matière de gestion des actifs récupérés, faisant allusion au transfert de la gestion au ministère des finances ou à la formation d'une commission spéciale avec sa propre structure.

Les participants à la séance ont appelé à la formation d'une commission spéciale indépendante de l'État et ayant le droit d'accéder aux informations de l'État.