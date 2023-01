Afrique: CHAN 2022 - Découvrez les qui vont accueillir le tournoi

Le CHAN 2023 se disputera du 13 janvier au 4 février 2023 dans quatre villes : Alger, Annaba, Oran, et Constantine. Pour la première fois de l'histoire du CHAN, 18 sélections seront en lice au lieu de 16 habituellement. Les pays sont répartis sur trois groupes de 4 équipes (A, B et C) et deux poules de 3 équipes (D et E). Les deux premiers des groupes de quatre et les premiers des groupes de trois se qualifient pour les quarts de finale.

C'est la première compétition majeure de la CAF que l'Algérie accueille depuis 1990. 1990, année où l'Algérie avait accueilli la Coupe d'Afrique des Nations et l'avait remportée devant son public face au Nigeria 1-0.

Alger

Alger est la capitale et plus grande ville du pays. Elle accueillera le groupe A pour le tournoi du CHAN 2022. La ville est aussi connue pour être la plus grande agglomération du Maghreb. Autour d'Alger, l'offre touristique est très développée. En effet, à quelques dizaines de kilomètres de la ville, plusieurs stations balnéaires proposent de nombreux services pour les touristes. Le port de plaisance de Sidi-Ferruch est par exemple un endroit très fréquenté par les touristes comme les plages aux alentours de la ville.

Son patrimoine est richissime. Son histoire, complexe. Son avenir, en grands travaux. La capitale du plus grand pays d'Afrique investit le présent avec l'optimisme de sa jeunesse. Alger est fin prête pour accueillir le tournoi du CHAN.

Alger n'est pas une ville d'apparat ou d'artifices. Plutôt une sorte de mosaïque territoriale où les zones résidentielles cotées jouxtent les quartiers improbables. Partout l'urbanisme répond par la fièvre de l'urgence à la poussée démographique.

Alger la blanche, capitale de l'Algérie, ville portuaire, recèle des richesses historiques et urbanistiques indéniables. La balade qui commence au port, lieu commercial par excellence avec ses fameuses voûtes, se poursuit à travers les rues et la découverte des grands monuments de la ville, comme la cathédrale de Notre-Dame d'Afrique, l'ancienne synagogue et la Grande mosquée d'Alger. Le regard s'arrête aussi sur les transformations subies par certains lieux culturels. Le cas le plus emblématique reste celui des librairies devenues par mercantilisme des snacks ou des boutiques commerciales.

Annaba

Annaba (ancienne Bône), aujourd'hui appelée communément Bouna, est située à l'extrême nord-est de l'Algérie entre le fleuve Seybouse et la frontière tunisienne, distante d'une centaine de kilomètres. Elle est la quatrième ville d'Algérie en nombre d'habitants en 2003. C'est dans cette ville où sera logée le groupe B.

Annaba compte environ 550 000 habitants, dits Annabis mais plus couramment Bônois et Bônoises. " Autrefois, on l'appelait Bilad Al Unnâb, c'est-à-dire la ville des jujubes, à cause de la grande abondance de ce fruit en cet endroit " . Annaba est une ville côtière du Nord-Est Algérien, 4e ville principale après la capitale Alger, Oran et Constantine.

La plupart des gens appellent cette ville Balad Al Unnâb, c'est-à-dire la ville des jujubes, à cause de la grande abondance de ce fruit en cet endroit " . Annaba est une ville côtière de l'Est d'Algérie, 3ème ville principale après la capitale Alger, et Oran. La mémoire d'Annaba se situe à l'intersection des grandes époques humaines en Algérie depuis la nuit des temps. L'homme est apparu dans le périmètre d'Annaba depuis le paléolithique, dans la zone de Ras-Al- Hamra (Cap de Garde), dans les collines de Bouhamra... Annaba. L'évolution interne de la Numidie orientale, conjuguée à la position du site en rapport avec la Méditerranée, serait à l'origine de la naissance du premier établissement de sédentarisation vers le XIIe siècle avant J-C. Hippone serait le résultat de l'évolution de ce point de fixation vers une escale et un comptoir portuaire d'une certaine importance notamment quand les relations commerciales se sont développées avec les Phéniciens. Du VIe au IIIe siècle avant J-C., Hippone se soumet à l'hégémonie carthaginoise. Annaba est traditionnellement une ville connu pour le malouf. Annaba possède un front de mer, un centre-ville - où est situé le cours de la Révolution (ex-cours Bertagna) - animé, débordant d'arcades en tous genres où s'abritent restaurants, terrasses, kiosques. Annaba possède aussi un aéroport. Malgré les nouvelles constructions, le front de mer a gardé son cachet.

Constantine

Constantine s'apprête à abriter une partie des compétitions du Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN-2022), à accueillir ses invités dans les meilleures conditions et à réussir cette manifestation qui est également une opportunité pour promouvoir la destination "ville des Ponts". Depuis plusieurs mois, les préparatifs vont bon train pour accueillir comme il se doit ce rendez-vous continental. Toutes les activités sont concentrées sur le volet des infrastructures, mais également sur la mise en valeur des arguments touristiques exceptionnels que recèle l'antique Cirta, ville du savoir et des savants, titre que lui a valu son passé de bastion de la résistance culturelle face à la colonisation.

Le forum footballistique africain qui mettra Constantine sous les projecteurs permettra de promouvoir des sites, des monuments, des vestiges archéologiques, comme la ville antique de Tiddis, le chemin des Touristes, les sept Ponts sur les gorges du Rhumel, le monument aux morts, mais aussi l'artisanat (la dinanderie, le cuir, la distillerie de l'eau de rose, des fleurs de l'orange amère), ainsi que le patrimoine immatériel, à l'exemple des écrits de cheikh Abdelhamid Ben Badis (1889-1940), le malouf (école constantinoise de musique arabo-andalouse), le théâtre, l'habillement (la gandoura, robe en velours brodée d'or), la gastronomie fine et les plats populaires.

Les responsables chargés du secteur culturel et du tourisme et de l'artisanat s'activent sans relâche pour faire du 7e CHAN-2022, une réussite, ce qui permettra de soutenir la candidature de l'Algérie pour abriter la CAN-2025. Pour ce faire, un riche programme a été élaboré. Il est centré sur la mise en valeur du patrimoine de la wilaya de Constantine, les vestiges de Tiddis, le musée Cirta, les monuments historiques et religieux, le palais du Bey, la mosquée Émir-Abdelkader (2e en Algérie par sa taille) et le théâtre de Constantine, un chef-d'œuvre néoclassique du XIXe siècle. Selon le directeur de la culture et des arts, Mohamed Lamine Garoui, un guide touristique a été élaboré en plusieurs langues.

Il est destiné aux visiteurs qui peuvent se référer aux appareils électroniques intelligents munis de codes QR, ainsi que des dépliants codés, pour avoir des informations précises sur les sites touristiques, les voies d'accès et les moyens de déplacement. Les visiteurs seront aidés et conseillés par des guides qui les informeront des programmes de visites, notamment dans la vieille ville, les ruelles, ses mosquées, ainsi que les autres monuments et sites. Il est prévu également un programme d'activités culturelles off, avec des expositions, des spectacles, des concerts, notamment au Théâtre Mohamed-Tahar- Fergani, au palais de la Culture Mohamed- Laïd-Al-Khalifa, au musée Cirta, au palais du Bey, à la maison de la Culture Malek- Haddad, à la grande salle Ahmed-Bey, soit un choix de loisirs variés proposé aux visiteurs durant le championnat. 21 établissements hôteliers réservés aux supporters étrangers.

Pour l'hébergement des supporters étrangers, 21 établissements hôteliers ont été réservés dans la wilaya de Constantine, pour les spectateurs venus voir les équipes du Ghana, du Soudan, du Maroc et de Madagascar, équipes du groupe C du CHAN-2022. Dans les 21 établissements hôteliers, 2.465 lits sont mis à la disposition des délégations des pays africains et des visiteurs étrangers. Le choix a été porté sur les hôtels proches du stade Hamlaoui, au centre ville, à El-Khroub et à la nouvelle ville Ali- Mendjeli, en plus des dortoirs et des appartements retenus pour la circonstance, en coordination avec les agences de voyages et de tourisme.

Les équipes du 3e groupe du CHAN- 2022 seront hébergées dans des hôtels 5 étoiles à El-Khroub et au chef-lieu de wilaya, dans le voisinage immédiat du stade Hamlaoui, ainsi que dans des hôtels 4 étoiles à la nouvelle ville Ali-Mendjeli et au centre de Constantine. Des expositions d'artisanat seront organisées au niveau des halls des hôtels, des menus traditionnels sont prévus pour les pensionnaires qui bénéficieront également de randonnées pour la découverte de la ville.

Oran

La capitale de l'Ouest abritera d'ailleurs deux groupes lors du premier tour, à savoir les poules D et E. La première comprend le Mali, l'Angola et la Mauritanie, alors que la seconde est composée du Cameroun, du Congo et du Niger. " El Bahia " reçoit aussi un match comptant pour les quarts de finale et un autre pour les demi-finales, ainsi que le match de classement pour la troisième place, le 3 février, soit 24 heures avant la finale prévue au nouveau stade de Baraki (Alger). A cet effet, les responsables locaux ont préparé trois terrains d'entraînement à mettre à la disposition des six formations hôtes de la ville lors du premier tour.

Deux de ces terrains sont situés au niveau du complexe sportif Miloud-Hadefi et le troisième au stade d'athlétisme du quartier "Les Castors" (commune d'Oran). Le président du comité d'organisation local (COL) du CHAN, Rachid Oukali, a affiché, lors de sa visite de travail à Oran lundi dernier, sa satisfaction quant à l'état des pelouses des trois sites d'entraînements, y compris celle du stade "les Castors" qui a été totalement refaite pour la première fois depuis plusieurs années. Même satisfaction manifestée par le premier responsable du COL au sujet de la pelouse du stade principal de 40.000 places du complexe Miloud-Hadefi, qui sera le théâtre des dix matchs précités.

Un équipement qui n'a pas besoin de subir des tests, contrairement aux autres stades retenus pour le CHAN, vu qu'il a déjà abrité plusieurs rencontres dont les dernières en date ayant opposé la sélection algérienne à son homologue malienne en novembre dernier, s'est-il réjoui. Pour leur part, les services de la wilaya d'Oran ont pris, au cours d'une réunion tenue cette semaine et présidée par le wali, Saïd Sayoud, plusieurs mesures ayant trait aux différents secteurs impliqués dans l'organisation du tournoi footballistique africain que l'Algérie accueille pour la première fois de son histoire.

Par ailleurs, dix points de récupération des billets électroniques, qui seront vendus via la plate-forme "Tadkirati" seront installés à Oran. Ces points de récupération des billets seront mis en place dans le cadre du nouveau système de la billetterie décidé par les organisateurs du CHAN "pour lutter contre la falsification des tickets ", selon les affirmations de M. Oukali. Concernant les 22 autres matchs restants du CHAN, neuf d'entre eux se joueront au nouveau stade de Baraki (Alger), dont celui d'ouverture et la finale, sept autres au stade 19-Mai d'Annaba, tandis que les six derniers auront lieu au stade "Chahid Hamlaoui" de Constantine.

Les deux dernières enceintes footballistiques ont fait l'objet d'importants travaux de mise à niveau, rappelle-t-on. Le COL dévoilera la mascotte de l'événement aujourd'hui A pratiquement trois semaines du coup d'envoi du Championnat d'Afrique des nations, CHAN TotalEnergies-Algérie 2022, le Comité d'organisation local (COL) dévoilera aujourd'hui à 15h au cours d'une cérémonie officielle la mascotte de la compétition.

Cet événement connaîtra aussi le lancement du spot promotionnel de la compétition ainsi que l'inauguration du siège du comité d'organisation à Dely Ibrahim et du site web. Une conférence de presse animée par le président du comité d'organisation, Rachid Oukali, est par ailleurs au programme. Ce dernier reviendra sur l'état d'avancement des préparatifs pour cet événement qui est, faut-il le dire, régit par un cahier des charges qui n'est pas très différents de celui d'une Coupe d'Afrique des Nations (CAN).