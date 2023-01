Soudan: Comité de sécurité de Khartoum examine des rapports de la lutte contre des drogues

Khartoum — Le comité de coordination des affaires sécuritaires de l'Etat de Khartoum, lors de sa réunion, mercredi présidé par le Wali chargé de l'Etat, Ahmed Osman a fait l'audience à un rapport sur la résultat de la campagne sécuritaires pour la lutte contre la distribution et la consommation des drogues.

La réunion a discuté des mécanismes de mise en œuvre des directives présidentielles de mobilisation des agences de l'État et de la société civile pour lutter contre la drogue, et des dispositions qui doivent être prises pour poursuivre la mobilisation, tout en travaillant en plus des campagnes d'intensification médiatique et de sensibilisation aux méfaits de la drogue, avec la participation de toutes les parties actives et intéressées dans l'affaire.

Le comité a également examiné le plan de sécurisation de l'État et de lutte contre la criminalité, et a salué les efforts de la police, des patrouilles et avec la mise en place de points de sécurité communautaires avec la participation des citoyens dans les quartiers pour surveiller les phénomènes négatifs et sécuriser les quartiers.