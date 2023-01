Soudan: Le ministre des AE et son homologue égyptien discutent des relations bilatérales

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères, Ali Al-Sadiq et son homologue égyptien, Sameh Shoukry, ont discuté hier mercredi, lors d'un coup de téléphone, des questions régionales et internationales d'intérêt commun et de la voie des relations bilatérales à la lumière des efforts des dirigeants des deux pays et de leurs conseils continus pour les développer d'une manière qui sert l'intérêt des deux peuples frères.

Les deux ministres se sont accordés sur l'importance d'activer les travaux des comités politiques et techniques, de faire avancer les projets communs, notamment les projets d'interconnexion électrique et ferroviaire, les échanges commerciaux, la coordination afin d'unifier les positions et d'échanger des soutiens dans les relations régionales et internationales.

Le ministre par intérim a exprimé ses profonds remerciements et son appréciation pour l'intérêt égyptien pour les développements politiques au Soudan et le rôle efficace de l'Egypte dans la réalisation d'un consensus national à travers la deuxième phase du processus politique actuel.

Pour sa part, le ministre Shukri a exprimé son acceptation de l'invitation que lui a présentée le ministre chargé, l'ambassadeur Ali Al-Sadiq, à se rendre au Soudan, qu'une coordination ait lieu entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour compléter la visite dès que possible.