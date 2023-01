Afrique: Agir pour faire respecter les droits humains dans les zones de conflits

Human Right Watch dénonce les atteintes aux droits humains dans les zones de conflits notamment en Afrique et plaide pour plus d'action et de solidarité.

Dans son rapport de plus de 700 pages Human Rights Watch documente la "litanie d'abus" commis en 2022 dans le monde, de la Chine à l'Afghanistan, en passant par l'Iran, l'Ukraine ou encore l'Ethiopie.

En ce qui concerne l'Afrique, l'organisation rappelle que "les conflits et la violence sont une menace pour les droits humains" et insiste sur le renforcement de la protection des civils et l'établissement des responsabilités pour les abus commis.

Human Right Watch met par ailleurs l'accent sur le rôle des dirigeants africains mais également l'Union africaine (UA) et les mécanismes sous-régionaux pour assurer de rigoureux suivis et rapports sur les droits humains dans les zones de conflits.

Carine Kaneza Nantulya est responsable adjoint au sein de la division Afrique de Human Rights Watch, elle donne des précisions au sujet de ce rapport et les recommandations de l'organisation.