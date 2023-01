Cote d'Ivoire: Ambition présidentielle du président du Cojep - Blé Goudé se chatouille t-il pour rire ?

analyse

Six semaines après son retour au bercail et ce, après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé a tenu, pour la toute première fois, une conférence de presse au cours de laquelle il a affiché son ambition de gouverner la Côte d'Ivoire dans les prochaines années. Charles Blé Goudé n'a jamais caché son ambition de faire de la politique dans son pays depuis qu'il a choisi de marcher dans les pas de son mentor Laurent Gbagbo. On se souvient déjà qu'en 2015, pendant qu'il séjournait à La Haye, il avait lancé son propre parti politique, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP).

Cela dit, Blé Goudé peut afficher son ambition politique de présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs son droit en tant qu'Ivoirien. Mais a-t-il des chances de réussir, tant le personnage est clivant et traîne derrière lui une sulfureuse réputation? Sur quoi compte- t-il ? Et puis, de quels moyens financiers dispose-t-il pour tenir un tel pari quand on sait que les futures échéances électorales sont prévues pour se tenir dans moins de trois ans ? Ses compatriotes accepteront-ils de lui pardonner toutes les exactions qui lui ont été reprochées à tort ou à raison par des Ivoiriens, dans le cadre de la crise post-électorale ayant fait plus de 3000 morts ? N'oublions pas non plus que l'ex-pensionnaire de la prison de La Haye est resté éloigné de la scène politique de son pays près d'une décennie durant. Toutefois, force est de reconnaitre que l'ancien leader des " Jeunes patriotes " garde une certaine notoriété auprès d'une partie de la jeunesse ivoirienne qui a pris fait et cause pour lui depuis le déclenchement de la crise de 2010-2011.

On a encore trois ans pour suivre l'évolution politique de cet homme

Outre cela, certains hommes politiques, conscients de l'aura dont jouit ce dernier auprès cette frange de la population, pourraient l'utiliser à leurs fins. Toujours est-il qu'on se demande s'il était opportun, pour Blé Goudé, de dévoiler, dès sa première sortie, son ambition présidentielle. N 'y avait-il pas lieu, pour lui, de travailler d'abord à panser les plaies qui peinent à se cicatriser avant d'afficher une telle ambition ? En le faisant maintenant, Charles Blé Goudé ne se chatouille-t-il pas pour rire ? Trois ans nous séparent de l'élection présidentielle prévue pour 2025. On a encore trois ans pour suivre l'évolution politique de cet homme âgé aujourd'hui de 51 ans.

Mais il est vrai que l'histoire politique de ce pays est faite de rebondissements avec les jeux des alliances. C'est dire si d'ici à 2025, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts et qu'avec les éventuelles alliances, le parti de Blé Goudé qui n'a que huit années d'existence, pourrait faire parler de lui sur l'échiquier politique ivoirien et pourquoi pas ravir des postes électifs. Mais en attendant, Blé Goudé a souhaité que la décision de justice le condamnant à une peine d'emprisonnement de 20 ans, soit annulée. Son discours se veut plus conciliant depuis son retour au pays, avec les acteurs politiques y compris son mentor Laurent Gbagbo avec qui il affirme garder de bons rapports même si depuis son retour, les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés. Un silence de Gbagbo, fort assourdissant, qui interroge.