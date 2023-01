Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Janvier 2023

Burkina : Lutte contre le terrorisme- Élaboration d’une feuille de route avec la Russie pour lutter contre

L’ambassadeur russe accrédité à Ouagadougou, avec pour résidence Abidjan, séjourne dans la capitale Burkinabè où il a rencontré le Premier ministre du Burkina, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla et plusieurs membres de son gouvernement. Ouagadougou et Moscou vont « élaborer une feuille de route » de leur coopération bilatérale. « A partir de cela, on va voir ce que la Russie pourrait apporter au Burkina dans le cadre de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme », a déclaré jeudi l’ambassadeur de la Russie au Burkina Faso Alexey Saltykov, à l’issue d’un entretien que lui a accordé le Premier ministre Me. Apollinaire Kyélem de Tambèla.(Source : Presse locale)

Guinée : Lutte contre la corruption - La Crief libère Damaro Camara

La Chambre spéciale de contrôle de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a ordonné la libération de Amadou Damaro Camara, ex-président de l’Assemblée nationale de la Guinée.En détention depuis le 26 avril 2022 suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par la junte le 5 septembre 2021, Amadou Damaro Camara est poursuivi pour « détournement présumé de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux », portant sur un montant de 15 milliards GNF. Sa défense avait introduit une demande de mise en liberté devant la Chambre spéciale de contrôle de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le jeudi 12 janvier 2023, une décision a été rendue en sa faveur. En effet, la Chambre haute de cette juridiction spéciale mise en place par les autorités de la transition, a ordonné la libération de Amadou Damaro Camara. (Source : Apa)

Côte d’Ivoire : Renforcement des capacités- Près de 150 véhicules pour système éducatif ivoirien

La ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, a remis ces matériels roulants aux directeurs centraux, régionaux, aux inspecteurs de l’éducation primaire et préscolaire ainsi que les chefs d’antenne de la pédagogie et de la formation continue. Ce sont 144 véhicules que la ministre Mariatou Koné a remis le jeudi 12 janvier 2023 au personnel du système éducatif ivoirien, lors d’une cérémonie tenue au Lycée Sainte Marie de Cocody, dans l’Est de la capitale économique ivoirienne. (Source : presse locale)

Mali : Terrorisme- Le Gsim revendique l’attaque meurtrière contre l’armée dans le centre

L'armée malienne a annoncé la mort de 14 soldats dans eux attaques revendiquées par le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (Gsim) dans le centre. Le 10 janvier dernier, une patrouille de l'armée a été la cible de deux attaques meurtrières sur l'axe Tenenkou-Macina, dans la région de Mopti (centre). La première opération qui s'est déroulée sur le tronçon reliant Dia et Diafarabé, a été menée à l'aide d'un engin explosif improvisé (Eei) sur lequel un véhicule militaire a sauté. Quant à la seconde attaque, elle est survenue sur l'axe Koumara et Macina. Pour celui-ci, les jihadistes ont fait recours à au moins trois engins explosifs improvisés (Eei), avant d'engager des combats avec les militaires. Le bilan établi par l'état-major des armées du Mali fait état de 14 militaires tués, 11 blessés et 1 véhicule détruit. La même source indique que les jihadistes ont perdu 31 des leurs et un autre blessé récupéré. (Source : Journal du Mali)

Togo : Innovation- Un avant – projet adopté en Conseil des ministres

Selon Togo-Presse, le Conseil des Ministres du 11 janvier a adopté l’avant-projet de loi relatif au développement de l’écosystème d’innovation au Togo. Le conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 11 janvier 2023 sous la présidence de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République. A l’entame de cette première réunion du conseil des ministres de l’année 2023, Madame le Premier ministre a pris la parole pour présenter les vœux du gouvernement à Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE.

Mozambique : Scandale des cadavres brûlés- La Sadc va prendre des mesures

La Communauté de développement de l’Afrique australe (Sadc) a réagi sur l’affaire des cadavres brûlés au Mozambique. La Communauté de développement de l’Afrique australe (Sadc) va prendre des « mesures appropriées » contre tout membre de sa force d’intervention au Mozambique qui serait lié à l’incident d’incinération de corps humains dans ce pays d’Afrique du Sud-Est, a déclaré jeudi le président namibien, Hage Geingob. M. Geingob, qui préside l’organe de la Sadc chargé de la politique, de la défense et de la coopération en matière de sécurité, a déclaré que l’organisme régional prenait au sérieux cet incident au cours duquel des soldats non identifiés portant des uniformes similaires à ceux des troupes représentées dans la mission de la Sadc au Mozambique (Samim) ont été filmés en train de jeter des cadavres dans un tas de décombres en feu. ( Source : Apa)

Centrafrique : Affaires militaires- Deux militaires français arrêtés pour défaut de visas

Les soldats sont « deux membres » du personnel de consultants internationaux de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca). Mardi 10 janvier aux environs de 16 heures (heure locale), deux soldats de nationalité française ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport Bangui-M'Poko par les autorités centrafricaines. Selon l'agence de presse turque Anadolu, citant la Minusca, les militaires français font partie du personnel de consultants de la mission onusienne déployé dans le pays. Dans un communiqué, la force de l'Onu en Centrafrique a indiqué être « en contact actuellement avec les autorités nationales centrafricaines afin de résoudre la situation ». « Les militaires ont été arrêtés mardi dans l'après-midi et depuis là, ils sont détenus par la Paf (Police aux frontières) pour absence de visa », a déclaré à Anadolou, Steve Tangoa, conseiller du Président centrafricain Faustin Archange Touadéra(Source : Apa)

Cameroun : Justice- Elle se suicide à la sortie du tribunal après sa condamnation

Le drame s'est déroulé mercredi dernier à la sortie du du palais de justice de Kribi. La Soppy Nelly Jordane âgée de 17 ans et encore mineure était en détention provisoire à la prison principale de Kribi. Cette dernière qui était présentée au juge dans une affaire la concernant n'a pas supporté le verdict prononcé par celui-ci, alors qu'elle criait à son innocence. (Source : Journal du Cameroun)