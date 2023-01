Afrique: Test d'aptitude | Personnes âgées et conduite - La loi toujours au garage

Faut-il contraindre les personnes âgées à passer un test d'aptitude à la conduite ? Le débat est relancé après le tragique accident survenu à Beau-Plan le 28 décembre, impliquant un conducteur âgé de 72 ans. Il a été relâché sous caution mardi et fait l'objet d'une accusation provisoire d'homicide involontaire. Quatre personnes y ont perdu la vie. Ce terrible coup du sort est l'occasion pour les décideurs de venir avec une loi évoquée par le gouvernement depuis 2017...

Les seniors continuent de prendre le volant sans avoir l'obligation de se soumettre à un examen médical. Jean Claude Cateaux s'est acquitté mardi d'une caution de Rs 25 000 et a signé une reconnaissance de dettes de Rs 50 000. Cet homme de 72 ans était au volant de la voiture qui a terminé sa course contre un arbre à Beau-Plan le 28 décembre dernier. Il y a des lois contre l'alcool au volant ou contre l'utilisation de véhicules hors d'usage. Mais il n'y a rien pour vérifier si les automobilistes d'un certain âge sont en capacité physique de prendre le volant. Ne serait-il pas temps d'introduire cette loi qui est prétendument en préparation depuis 2017 ?

La demande d'évaluation médicale des conducteurs de 65 ans et plus revient souvent dans le débat public. En 2017, le département de sécurité routière avait organisé une journée de formation dédiée aux médecins mauriciens. Celle-ci avait pour but de leur permettre de procéder à l'examen médical des conducteurs, notamment des personnes âgées. Des amendements avaient même été promis car à Maurice, le permis est octroyé à vie. Mis à part une infraction grave, très peu de dispositions existent pour revenir sur l'attribution du petit document bleu. Même pour la vue, les tests ne sont pas effectués.

En 2019, on annonçait que la loi serait prête dans un mois mais le Parlement était dissous après deux mois. Le projet de loi est donc retourné au placard. De telles annonces ont eu lieu plusieurs fois.

En septembre 2021, le Premier ministre Pravind Jugnauth, lors d'une réunion de la National Road Safety Commission, déclare que le projet de loi figure à l'agenda et sera bientôt une réalité. Presque deux ans après, toujours rien alors que ceux concernés par la sécurité routière sont unanimes et pensent que le contrôle médical des conducteurs seniors est nécessaire. De tels contrôles médicaux existent déjà dans plusieurs pays, notamment la Suisse, les Pays-Bas, la Finlande, et ont fait leurs preuves.

En France, seules les personnes atteintes de certaines maladies doivent se soumettre à un contrôle médical périodique, à l'issue duquel le renouvellement de leur permis de conduire peut être limité ou refusé. À Maurice, de trop nombreux conducteurs prennent encore le volant alors qu'ils ne sont pas aptes à le faire. "Il est temps que cela cesse. Cela ne devrait pas être difficile d'apporter les amendements nécessaires aux lois déjà existantes. Six ans pour préparer une loi aussi importante. Est-ce que le gouvernement a peur de stigmatiser nos seniors ?" se demande un avocat.