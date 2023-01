Ile Maurice: Saisie de la SST - Le "mystère" des 100 kg de zamal qui passent à 54 kg...

L'affaire avait fait grand bruit. Le commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, avait même organisé une conférence de presse pour féliciter ses hommes, qui avaient réussi à mettre la main sur 100 kg de zamal (NdlR, cannabis) en provenance de La Réunion... Sauf que désormais, la quantité a été "réduite" presque de moitié... Mieux encore : un rapport du Forensic Science Laboratory (FSL) et dont les conclusions ont été révélées en début d'année, démontre qu'une partie du butin était, en fait, de la drogue synthétique... Comment expliquer ce "mystère" ? Est-ce de la "magie", se demandent certains ironiquement.

La fameuse - et grosse - saisie date du 3 octobre 2022 et avait été effectuée par la Special Striking Team (SST), emmenée bien entendu par l'incontournable ASP Ashik Jagai. Souvenez-vous, le CP avait alors rapidement convoqué la presse pour faire l'éloge de l'équipe, tout en justifiant la création de cette unité, qui devait par la suite faire parler d'elle à maintes reprises... "On a essayé de faire croire que la Striking Team a été créée avec pour objectif de démanteler l'Anti-Drug and Smuggling Unit. Il n'y a rien de tout cela. La Striking Team est un support, pour combattre la drogue. Toutes les unités de la police travaillent ensemble pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. C'est un travail d'équipe qui se fait. On a essayé de semer la zizanie entre l'ADSU et la Striking Team", affirmait alors Anil Kumar Dip.

Synthé

Bisbilles - ou pas - mises à part, revenons-en à la saisie qui intrigue. Alors que le poids initial avait été établi à 100 kg, on parle maintenant de 58 kg. Et de ces 58 kg, le FSL n'a trouvé que 54 kg de zamal et 4 kg de "synthé"... La valeur totale du butin passe donc de de Rs 150 millions à RS 102 M, soit une "dépréciation" de presque Rs 50 M.

Comment justifier cet "amaigrissement" soudain ? Une source policière argue qu'il faut soustraire le poids de l'emballage de cette équation. N'empêche cela fait quand même une différence de taille... En tout cas, la SST n'était pas au courant de la présence de la drogue synthétique dans les colis car "cela ressemblait à du zamal". On fait ressortir qu'une fois les arrestations effectuées et la drogue saisie, les paquets sont pesés et envoyés à la FSL. Et que c'est le laboratoire scientifique qui procède à une analyse complète des substances retrouvées.

En tout cas, en ce 3 octobre, trois véhicules avaient été interceptés aux petites heures du matin à Rivière-Noire par l'ASP Jagai et sa "team". Bilan de l'opération : sept arrestations, dont un policier. Le constable Jonathan Rabot, affecté au poste de police de Terre-Rouge, était au volant d'une fourgonnette. Les autres suspects qui ont été appréhendés sont Enzo Louis, Gérald Carmen, Bryan Ricco, Jean Meunier, Arman Allas et Jonathan Christian. Ces habitants de la région de Grand-Baie, Pointe-aux-Piments et Notre-Dame étaient soupçonnés d'opérer un trafic dans la région...