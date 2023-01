Congo-Kinshasa: Restauration de la paix et combat contre l'agression rwandaise - Désiré Birihanze réitère la détermination de Félix Tshisekedi

Dans un meeting tenu à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, mardi 10 janvier, devant des déplacés victimes de la barbarie rwandaise sous le label du M23, Désiré Birihanze, Ministre provincial de l'Agriculture, a réitéré la détermination du Président de la République, Félix Tshisekedi, à restaurer la paix dans cette partie du pays.

A l'en croire, le chef de l'Etat se soucie de cette situation que le Rwanda impose aux paisibles populations dont la plupart ont été soumis à l'errance et aux déplacements massifs.

" Concernant la guerre, notre agresseur n'est pas seul.

Si vous voyez un enfant vous gifler, vous devez savoir qu'il n'est pas seul et ne vous précipitez pas pour le gifler aussi car il y a quelqu'un qui se cache derrière lui. Vous avez tous été témoins de la diplomatie de Félix Tshisekedi qui a fait à ce que le Caïen de la RDC qui n'est autre que Kagame soit pris les mains dans le sac. Depuis longtemps, on ne faisait que parler du M23 et nous sommes au courant que cette rébellion n'existe pas mais c'est le régime de Kigali et ses alliés qui nous endeuillent chaque jour chez nous.

Notre chef de l'Etat Félix Tshisekedi avait dit qu'on ne peut pas tuer les gens et continuer de se vanter. Cela est une manière inhumaine vu que la vie est sacrée. Tôt ou tard, Kagame finira par payer pour toutes les affres qu'il fait dans le Rutshuru. Partout où il ira, il sera comme Caien qui avait tué Abel, il s'est enfui et l'œil de Dieu ne s'est pas séparé de lui et ça sera le cas pour Kagame. La guerre ne va pas traîner pour prendre fin car le combat est facile quand on connaît son adversaire. Vous le savez bien que notre chef de l'Etat Félix Tshisekedi a circulé dans le monde et grâce à sa diplomatie agissante, on a imposé à Kagame de stopper à piller nos ressources et de nous tuer. Comme ces rebelles violent nos mamans, tuent nos frères, volent nos biens dans le Rutshuru, cela ne passera pas inaperçu.

Ce que nous allons faire, est qu'au retour dans vos milieux respectifs, enregistrez tout ce qui a été pris par l'ennemi, car ils enlèvent les portes, les tôles, volent nos produits agricoles et ils amènent tous ces biens au Rwanda et en Ouganda. Je vous assure que notre État viendra à son tour pour nous aider à remettre les biens volés", a déclaré Désiré Birihanze. Et de poursuivre : " Nous avons donné l'ultimatum du 15 janvier 2023 pour que le cessez-le-feu soit respecté par tout le monde. Si nous l'avons respecté, cela ne veut pas dire que nous sommes des idiots ou nous manquons de la force pour riposter.

Nous remercions les fils de Goma qui ont montré à Kagame que n'ayant pas des armes, il peut être maîtrisé par la population. Notre gouvernement avait dit à la population qu'on doit partir avec cette question lentement mais sûrement. On dit souvent qui veut la paix prépare la guerre. Nous ne sommes pas préparés à la guerre et ce jour, nous sommes près à faire face à toute agression car notre armée est bien équipée actuellement ".Guellord Risasi